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    Анкипанс: Два удаления нас сломали, надломили

    Динамо Рига Спартак КХЛ
    Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:5).

    Гиртс Анкипанс
    Гиртс Анкипанс

    «Мы очень хорошо начали игру, владели инициативой. Играли с хорошим настроем, с хорошим движением. Во втором периоде забили, но два удаления нас сломали, надломили.

    Соперник вовремя забил, перехватил инициативу. В тот момент игра чуточку ушла, и мы проиграли матч. Надо было забивать в начале сегодня.

    Почему допустили три крупных поражения на выезде? Приедем и будем разбираться. Неважно, с каким счетом ты проиграл, все равно ноль очков.

    Слишком много удалений, будем разбираться, из-за чего это произошло», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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