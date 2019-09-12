Анкипанс: Два удаления нас сломали, надломили

Главный тренер рижского «Динамо»прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ со(1:5).

«Мы очень хорошо начали игру, владели инициативой. Играли с хорошим настроем, с хорошим движением. Во втором периоде забили, но два удаления нас сломали, надломили.

Соперник вовремя забил, перехватил инициативу. В тот момент игра чуточку ушла, и мы проиграли матч. Надо было забивать в начале сегодня.

Почему допустили три крупных поражения на выезде? Приедем и будем разбираться. Неважно, с каким счетом ты проиграл, все равно ноль очков.

Слишком много удалений, будем разбираться, из-за чего это произошло», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0