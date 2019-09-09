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    «Витязь» обыграл «Динамо», одержав третью победу на старте КХЛ

    КХЛ Витязь Динамо
    Подольский «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ переиграл московское «Динамо» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

    «Витязь»
    «Витязь»

    Дубль в составе победителей оформил Алексей Макеев. Оба раза ему ассистировали Павел Чернов и Александр Семин.

    Еще по шайбе забросили Евгений Монс и Святослав Гребенщиков.

    Единственная шайба динамовцев на счету Юусо Хиетанена.

    Для подольского клуба эта победа стала третьей в четырех матчах. Московское «Динамо» потерпело первое поражение в сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «ХК Динамо» (Москва) — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Монс — 1 (Петраков), 2:59 — 1:0. Макеев — 1 (Чернов, Семин), 10:01 — 2:0. Хиетанен — 3 (бол., Петерссон, Шипачев), 23:02 — 2:1. Гребенщиков — 3 (Няттинен), 32:49 — 3:1. Макеев — 2 (Чернов, Семин), 44:26 — 4:1Вратари: Самонов — Бочаров (Еременко, 44:26)Броски: 29 (8+12+9) — 33 (12+7+14)Штраф: 8 — 18
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