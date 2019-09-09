«Нефтехимик» уверенно справился с рижским «Динамо»

Нижнекамскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над рижским— 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

По два очка в этом матче набрал Павел Порядин (1+1), Зак Митчелл (1+1) и Мэтт Уайт (0+2). Еще по шайбе на счету Зията Пайгина и Рафаэля Бикмуллина.

«Нефтехимик» одержал вторую победу в четырех матчах, рижское «Динамо» потерпело второе поражение.