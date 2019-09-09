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    «Нефтехимик» уверенно справился с рижским «Динамо»

    КХЛ Нефтехимик Динамо Рига
    Нижнекамский «Нефтхимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над рижским «Динамо» — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0).

    «Нефтехимик»
    «Нефтехимик»

    По два очка в этом матче набрал Павел Порядин (1+1), Зак Митчелл (1+1) и Мэтт Уайт (0+2). Еще по шайбе на счету Зията Пайгина и Рафаэля Бикмуллина.

    «Нефтехимик» одержал вторую победу в четырех матчах, рижское «Динамо» потерпело второе поражение.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Рига) — 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Порядин — 4 (бол., Митчелл, Уайт), 11:20 — 1:0. Митчелл — 2 (бол., Уайт), 18:11 — 2:0. Пайгин — 1 (бол., Порядин, Мерфи), 24:44 — 3:0. Бикмуллин — 1 (бол., Сергеев, Шарипзянов), 39:13 — 4:0Вратари: Барулин — Гудлевскис (Третьяк, 57:21, Гудлевскис, 58:55)Броски: 15 (7+5+3) — 20 (4+5+11)Штраф: 16 — 16
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