«Магнитка» дома победила «Северсталь»

«Металлург» Мг
«Металлург»
За победителей отличились Егор Яковлев (33-я минута), Николай Кулемин (42), Павел Дорофеев (43) и Сергей Мозякин (59).
В составе череповецкой команды дублем отметился Дмитрий Марковин ( 5-я и 50-я минуты).
В следующем матче «Металлург» дома сыграет с «Витязем», а «Северсталь» в гостях встретится с «Авангардом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Северсталь» (Череповец) — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Голы: Марковин — 1 (Морозов), 4:04 — 0:1. Яковлев — 1 (бол., Расмуссен, Козун), 32:30 — 1:1. Кулемин — 1 (Яковлев, Верещагин), 41:02 — 2:1. Дорофеев — 1 (Матушкин), 42:24 — 3:1. Марковин — 2 (бол., Кодола, Алексеев), 49:24 — 3:2. Мозякин — 1 (бол., Локтионов), 58:02 — 4:2Вратари: Кошечкин — Подъяпольский (58:17 — 59:41, 59:48)Броски: 28 (7+11+10) — 23 (8+6+9)Штраф: 12 — 10