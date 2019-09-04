Дубль Макмиллана помог рижскому «Динамо» обыграть «Торпедо»

«Динамо» Рига
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В составе латвийского клуба дубль оформил Брэндон Макмиллан, еще одну шайбу забросил Нериюс Алишаускас.
Вратарь рижан Кристерс Гудлевскис оформил «сухарь».
Напомним, в дебютном матче сезона латвийский клуб выиграл у «Спартака» (2:1 ОТ), «Торпедо» в стартовой игре уступило московскому «Динамо» (2:3).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: Макмиллан — 1 (бол., Джериньш, К. Берглунд), 32:52 — 1:0. Алишаускас — 1 (Зиле, Дарзиньш), 37:23 — 2:0. Макмиллан — 2 (бол., Редлихс, Балинскис), 46:14 — 3:0Вратари: Гудлевскис — Тихомиров (56:34 — 59:38)Броски: 28 (8+13+7) — 25 (9+4+12)Штраф: 4 — 6