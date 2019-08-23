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    СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова

    КХЛ СКА Сочи
    Петербурский СКА переиграл «Сочи» (3:1) одержал вторую победу на турнире имени Николая Пучкова.

    В составе армейцев отличились Олег Ли, Давид Рундблад и Максим Карпов.

    Единственную шайбу «Сочи» забросил шведский форвард Мальте Стремвалль.

    После двух сыгранных матчей СКА набрал максимум очков и догнал в таблице «Йокерит», также имеющий в активе 6 очков. У «Сочи» осталось 3 очка, команда располагается на 3-й позиции.

    Свои следующие матчи на турнире команды проведут 25 августа. СКА сыграет с «Йокеритом», «Сочи» будет противостоять «Северстали».

    Турнир имени Н.Г. Пучкова
    СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Ли — 1 (Каблуков), 6:46 — 1:0. Рундблад — 1 (бол., Кагарлицкий), 29:12 — 2:0. Стремвалль — 1 (бол., Точицкий), 31:14 — 2:1. Карпов — 2 (буллит), 50:56 — 3:1Вратари: Мельничук — Проскуряков
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