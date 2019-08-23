СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова

Петербурскийпереиграл(3:1) одержал вторую победу на турнире имени Николая Пучкова.

В составе армейцев отличились Олег Ли, Давид Рундблад и Максим Карпов.

Единственную шайбу «Сочи» забросил шведский форвард Мальте Стремвалль.

После двух сыгранных матчей СКА набрал максимум очков и догнал в таблице «Йокерит», также имеющий в активе 6 очков. У «Сочи» осталось 3 очка, команда располагается на 3-й позиции.

Свои следующие матчи на турнире команды проведут 25 августа. СКА сыграет с «Йокеритом», «Сочи» будет противостоять «Северстали».