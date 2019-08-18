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    «Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе

    Трактор Салават Юлаев
    «Трактор» нанес поражение «Салавату Юлаеву» в товарищеском матче.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча прошла в Уфе и завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

    Незадолго до конца первого периода Антон Глинкин счет открыл, а на 52-й минуте Федор Малыхин забросил вторую шайбу гостей. В концовке Владислав Лукин одну шайбу отыграл.

    Отметим, что 17 августа команды также проводили контрольную игру, в которой «Трактор» одержал минимальную победу.

    22 августа «Трактор» сыграет с «Куньлунем», а «Салават Юлаев» 26 августа встретится с «Нефтехимиком».

    Товарищеский матч
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
    Голы: Глинкин — 1, 17:13 — 0:1. Малыхин — 1, 51:59 — 0:2. Лукин — 1 (Лисовец), 57:40 — 1:2Вратари: Кареев (58:39) — ФедотовБроски: 36 (11+9+16) — 24 (9+11+4)
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