«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе

нанес поражениев товарищеском матче.

Встреча прошла в Уфе и завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

Незадолго до конца первого периода Антон Глинкин счет открыл, а на 52-й минуте Федор Малыхин забросил вторую шайбу гостей. В концовке Владислав Лукин одну шайбу отыграл.

Отметим, что 17 августа команды также проводили контрольную игру, в которой «Трактор» одержал минимальную победу.

22 августа «Трактор» сыграет с «Куньлунем», а «Салават Юлаев» 26 августа встретится с «Нефтехимиком».