«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе

Фрагмент матча
ХК «Салават Юлаев»
Встреча прошла в Уфе и завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
Незадолго до конца первого периода Антон Глинкин счет открыл, а на 52-й минуте Федор Малыхин забросил вторую шайбу гостей. В концовке Владислав Лукин одну шайбу отыграл.
Отметим, что 17 августа команды также проводили контрольную игру, в которой «Трактор» одержал минимальную победу.
22 августа «Трактор» сыграет с «Куньлунем», а «Салават Юлаев» 26 августа встретится с «Нефтехимиком».
Товарищеский матч
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Голы: Глинкин — 1, 17:13 — 0:1. Малыхин — 1, 51:59 — 0:2. Лукин — 1 (Лисовец), 57:40 — 1:2Вратари: Кареев (58:39) — ФедотовБроски: 36 (11+9+16) — 24 (9+11+4)