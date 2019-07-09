Кудашов сменит Воробьёва на посту наставника сборной России и СКА

Известный специалиствозглавил сборную России и петербургский хоккейный клуб, сообщает «Чемпионат»

Тренер сменил на этих постах Илью Воробьёва. Официально о назначении Кудашова будет объявлено в ближайшее время.

47-летний Кудашов известен по работе в КХЛ с мытищинским «Атлантом» (2012–2015) и ярославским «Локомотивом» (2015–2017).

Его лучшим результатом в должности главного тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина–2017 с «Локомотивом».

С апреля 2018 года Кудашов совмещает работу в штабе сборной России и штабе СКА.

Под руководством Ильи Воробьёва сборная России вылетела в четвертьфинале ЧМ-2018 и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года.

Питерский СКА в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина добрался до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА со счётом 3-4. 0