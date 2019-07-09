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    Кудашов сменит Воробьёва на посту наставника сборной России и СКА

    СКА КХЛ Сборная России Чемпионат мира по хоккею
    Известный специалист Алексей Кудашов возглавил сборную России и петербургский хоккейный клуб СКА, сообщает «Чемпионат».

    Алексей Кудашов
    Алексей Кудашов

    Тренер сменил на этих постах Илью Воробьёва. Официально о назначении Кудашова будет объявлено в ближайшее время.

    47-летний Кудашов известен по работе в КХЛ с мытищинским «Атлантом» (2012–2015) и ярославским «Локомотивом» (2015–2017).

    Его лучшим результатом в должности главного тренера является выход в полуфинал Кубка Гагарина–2017 с «Локомотивом».

    С апреля 2018 года Кудашов совмещает работу в штабе сборной России и штабе СКА.

    Под руководством Ильи Воробьёва сборная России вылетела в четвертьфинале ЧМ-2018 и завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года.

    Питерский СКА в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина добрался до финала Западной конференции, где уступил ЦСКА со счётом 3-4. 0

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