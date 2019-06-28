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    СКА обменял Квартальнова в «Витязь»

    СКА Витязь КХЛ
    «Витязь» и СКА произвели обмены несколькими хоккеистами, сообщила пресс-служба КХЛ.

    Данила Квартальнов
    Данила Квартальнов

    В подмосковный клуб отправились форварды Святослав Гребенщиков, Данила Квартальнов и Иван Ларичев, в Санкт-Петербург — форвард Илья Рычков и защитник Кирилл Кирсанов.

    В сезоне-2017/18 21-летний Квартальнов провел одну игру в составе СКА, не сумев отметиться результативными действиями.

    В минувшем сезоне Квартальнов защищал цвета клуба «СКА-Нева» в Высшей хоккейной лиге. Он провел 49 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 14 заброшенных шайб и 16 результативных передач при показателе полезности «+23». В плей-офф на счету игрока 3 (1+2) очка в одной игре. 0

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