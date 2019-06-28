СКА обменял Квартальнова в «Витязь»

произвели обмены несколькими хоккеистами, сообщила пресс-служба КХЛ.

Данила Квартальнов khl.ru 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В подмосковный клуб отправились форварды Святослав Гребенщиков, Данила Квартальнов и Иван Ларичев, в Санкт-Петербург — форвард Илья Рычков и защитник Кирилл Кирсанов.

В сезоне-2017/18 21-летний Квартальнов провел одну игру в составе СКА, не сумев отметиться результативными действиями.

В минувшем сезоне Квартальнов защищал цвета клуба «СКА-Нева» в Высшей хоккейной лиге. Он провел 49 матчей в регулярном чемпионате, записав на свой счёт 14 заброшенных шайб и 16 результативных передач при показателе полезности «+23». В плей-офф на счету игрока 3 (1+2) очка в одной игре. 0