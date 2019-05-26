Сборная России завоевала бронзу ЧМ-2019

одержала победу по буллитам над(3:2 ПБ) в матче за третье место чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.

В составе победителей отличились Михаил Григоренко и Артём Анисимов. Победный буллит на счету Ильи Ковальчука.

За чехов шайбы забросили Михал Ржепик и Доминик Кубалик.

Голкипер россиян Андрей Василевский отразил 48 бросков.

Сборная России завоевала третью бронзу ЧМ за последние четыре года.