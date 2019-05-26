Сборная России завоевала бронзу ЧМ-2019

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Михаил Григоренко и Артём Анисимов. Победный буллит на счету Ильи Ковальчука.
За чехов шайбы забросили Михал Ржепик и Доминик Кубалик.
Голкипер россиян Андрей Василевский отразил 48 бросков.
Сборная России завоевала третью бронзу ЧМ за последние четыре года.
ЧМ-2019. Матч за 3-е место
Россия — Чехия — 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Григоренко — 4 (Сергачев), 13:00 — 1:0. Ржепик — 4 (Скленичка, Рутта), 13:41 — 1:1. Кубалик — 6 (Коварж, Гулаш), 18:34 — 1:2. Анисимов — 4 (Гусев), 20:39 — 2:2Вратари: Василевский — ГрубецБроски: 30 (9+14+5+2) — 50 (11+15+18+6)Штраф: 2 — 4