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    Ковальчук: Чехи нас переиграли, Василевский подарил нам победу

    Сборная России Чемпионат мира по хоккею Сборная Чехии Сборная Финляндии
    Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук поделился впечатлениями после победы над Чехией (3:2 Б) в матче за бронзовые медали чемпионата мира-2019.

    Илья Ковальчук
    Илья Ковальчук

    «Василевский — лучший игрок матча. Подарил нам победу. Считаю, что чехи нас переиграли.

    Во втором периоде мы действовали более-менее хорошо, а в остальное время Чехия была сильнее. Спасибо Андрею.

    Нет, с физикой и химией у нас все в порядке. Тяжело собрать все силы, мысли и эмоции в кулак после таких полуфиналов, как с Финляндией.

    На первый период мы вышли никакие, в перерыве тренерский штаб нашел правильные слова, да и мы сами между собой поговорили. Во втором периоде смотрелись куда лучше.

    Матч с Финляндией — это, наверное, был наш худший матч на турнире. К сожалению, он пришелся на полуфинал.

    Финны здорово катались, вывели нас из зоны комфорта, но мы все равно были обязаны находить возможность забросить. Хотя бы одну-то должны были забить...

    Неразбериха с шайбой? Да просто у Орлова шайба чуть сошла с клюшки, случился стык. Это хоккей, это спорт, Финляндии вчера повезло. Сегодня повезло нам.

    Кстати, желаю удачи обоим финалистам. Мы будем делать выводы и двигаться вперед. У нас сильная команда, много молодых ребят, некоторые из них впервые выступили на ЧМ. У этих парней светлое будущее.

    В одной отдельно взятой игре может случиться что угодно. Плей-офф на ЧМ — не серия до четырех побед, поэтому надо выкладываться с самого начала.

    Мы, наверное, поначалу играли не так, как хотели. Финляндия не позволяла нам действовать агрессивно, сами же они играли просто, выкидывали шайбу и прессинговали.

    Мы не были к этому готовы. Нужно делать выводы», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0

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