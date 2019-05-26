Ковальчук: Чехи нас переиграли, Василевский подарил нам победу

Капитан сборной России по хоккеюподелился впечатлениями после победы над Чехией (3:2 Б) в матче за бронзовые медали чемпионата мира-2019.

«Василевский — лучший игрок матча. Подарил нам победу. Считаю, что чехи нас переиграли.

Во втором периоде мы действовали более-менее хорошо, а в остальное время Чехия была сильнее. Спасибо Андрею.

Нет, с физикой и химией у нас все в порядке. Тяжело собрать все силы, мысли и эмоции в кулак после таких полуфиналов, как с Финляндией.

На первый период мы вышли никакие, в перерыве тренерский штаб нашел правильные слова, да и мы сами между собой поговорили. Во втором периоде смотрелись куда лучше.

Матч с Финляндией — это, наверное, был наш худший матч на турнире. К сожалению, он пришелся на полуфинал.

Финны здорово катались, вывели нас из зоны комфорта, но мы все равно были обязаны находить возможность забросить. Хотя бы одну-то должны были забить...

Неразбериха с шайбой? Да просто у Орлова шайба чуть сошла с клюшки, случился стык. Это хоккей, это спорт, Финляндии вчера повезло. Сегодня повезло нам.

Кстати, желаю удачи обоим финалистам. Мы будем делать выводы и двигаться вперед. У нас сильная команда, много молодых ребят, некоторые из них впервые выступили на ЧМ. У этих парней светлое будущее.

В одной отдельно взятой игре может случиться что угодно. Плей-офф на ЧМ — не серия до четырех побед, поэтому надо выкладываться с самого начала.

Мы, наверное, поначалу играли не так, как хотели. Финляндия не позволяла нам действовать агрессивно, сами же они играли просто, выкидывали шайбу и прессинговали.

Мы не были к этому готовы. Нужно делать выводы», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0