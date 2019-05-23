Сборная России удержала победу над США и вышла в полуфинал ЧМ-2019

одержала победу над(4:3) в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.

В составе победителей отличились Никита Гусев, Михаил Сергачёв, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

За команду США шайбы забросили Брэди Шей, Ноа Хэнифин и Алекс Дебринкэт.

В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с худшей командой из вышедших в эту стадию турнира. Полуфинальный матч состоится 25 мая.

Напомним, что на групповом этапе российская команда, одержав семь побед, набрала 21 очко и завершила его на первом месте в итоговой турнирной таблице группы В.