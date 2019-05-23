Сборная России удержала победу над США и вышла в полуфинал ЧМ-2019

Фрагмент матча
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В составе победителей отличились Никита Гусев, Михаил Сергачёв, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.
За команду США шайбы забросили Брэди Шей, Ноа Хэнифин и Алекс Дебринкэт.
В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с худшей командой из вышедших в эту стадию турнира. Полуфинальный матч состоится 25 мая.
Напомним, что на групповом этапе российская команда, одержав семь побед, набрала 21 очко и завершила его на первом месте в итоговой турнирной таблице группы В.
Чемпионат мира. Четвертьфинал
Россия — США — 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)
Голы: Гусев — 4 (Сергачев, Кучеров), 1:07 — 1:0. Сергачев — 1 (бол., Гусев), 15:47 — 2:0. Шей — 2 (Кейн, Годро), 22:22 — 2:1. Капризов — 2 (Гусев, Сергачев), 41:31 — 3:1. Хэнифин — 1 (Д. Хьюз), 45:53 — 3:2. Григоренко — 3 (Малкин, Дадонов), 47:02 — 4:2. Дебринкэт — 7 (Кейн, Д. Хьюз), 57:10 — 4:3Вратари: Василевский — Шнайдер (56:45 — 57:10, 58:23 — 59:37, 59:47)Броски: 43 (17+15+11) — 32 (9+12+11)Штраф: 2 — 2