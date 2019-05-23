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    Сборная России удержала победу над США и вышла в полуфинал ЧМ-2019

    Чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная США
    Сборная России одержала победу над командой США (4:3) в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Никита Гусев, Михаил Сергачёв, Кирилл Капризов и Михаил Григоренко.

    За команду США шайбы забросили Брэди Шей, Ноа Хэнифин и Алекс Дебринкэт.

    В полуфинале чемпионата мира сборная России сыграет с худшей командой из вышедших в эту стадию турнира. Полуфинальный матч состоится 25 мая.

    Напомним, что на групповом этапе российская команда, одержав семь побед, набрала 21 очко и завершила его на первом месте в итоговой турнирной таблице группы В.

    Чемпионат мира. Четвертьфинал
    Россия — США — 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)
    Голы: Гусев — 4 (Сергачев, Кучеров), 1:07 — 1:0. Сергачев — 1 (бол., Гусев), 15:47 — 2:0. Шей — 2 (Кейн, Годро), 22:22 — 2:1. Капризов — 2 (Гусев, Сергачев), 41:31 — 3:1. Хэнифин — 1 (Д. Хьюз), 45:53 — 3:2. Григоренко — 3 (Малкин, Дадонов), 47:02 — 4:2. Дебринкэт — 7 (Кейн, Д. Хьюз), 57:10 — 4:3Вратари: Василевский — Шнайдер (56:45 — 57:10, 58:23 — 59:37, 59:47)Броски: 43 (17+15+11) — 32 (9+12+11)Штраф: 2 — 2
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