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    Максимальный результат! Россия разбила Швецию

    Евгений Малкин и Кирилл Капризов забросили первые шайбы на турнире

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    Разбив в седьмом матче группового раунда Чемпионата мира сборную Швеции, Россия со 100% результатом выиграла группу «В»

    Перед матчем

    Тренерский штаб сборной России пошел по принципу «от добра добра не ищут», и оставил в поединке со Швецией тот же состав полевых игроков, что и в матче со Швейцарией. Лишь во вратарской линии произошла рокировка. Несмотря на хорошие показатели Александра Георгиева, сделавшего два шатаут в двух матчах, выбор пал в пользу первого номера сборной Андрея Василевского.

    Состав России: Василевский (Георгиев); Сергачев — Нестеров, Орлов — Зайцев, Хафизуллин — Гавриков, Задоров; Григоренко — Малкин — Дадонов, Овечкин — Кузнецов — Капризов, Гусев — Анисимов — Кучеров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.

    Наставник Швеции Рикард Гренборг также сделал рокировку во вратарской линии, убрав в запас ветерана Хенрика Лундквиста, и поставив в стартовый ростер представителя «Ванкувера» Якоба Маркстрёма. Кроме того, была проведена рокировка в двух топ-парах обороны — Оливер Экман-Ларссон получил в партнеры Джона Клингберга, Адам Ларссон отправился к Маттиасу Экхольму.

    Игра

    В лице Швеции Россия получила самого сильного соперника на этом чемпионате мира (при всем уважении к Чехии), и не удивительно, что первые минуты первого периода прошли в достаточно осторожной манере. Игра шла до первой ошибки, и совершили ее подопечные Ильи Воробьева, оставив на пятачке совершенно одного Габриэля Ландескуга, который подправил бросок Маркуса Петтерссона от синей линии.

    Вместо того чтобы бежать отыгрываться, россияне вскоре остались в меньшинстве после удаления Сергея Андронова, а через пять минут на скамейку штрафников поехал Кирилл Капризов. Лишь чудом нашей сборной удалось избежать в эти минуты попущенной шайбы, в том числе после подправления Луи Эрикссона с пятачка.

    Швеция — Россия
    https://www.iihf.com

    Перерыв пошел команде Ильи Воробьева на пользу, так как во втором периоде мы увидели совершенную иную, а точнее будет сказать, прежнюю, сборную России — не успела закончиться первая минута, как Никита Кучеров и Никита Гусев разыграли стеночку с последующей элегантной передачей на Артема Анисимова — 1:1.

    А дальше пошел разгром. Никита Нестеров почти сразу мог вывести Россию вперед, хороший момент имел на пятачке Александр Овечкин, но забросил Евгений Дадонов, подправивший бросок Михаила Сергачева от синей — 2:1. Через четыре минуты отличился Александр Овечкин, сместившись от левого бортика в центр зоны, и фирменным броском заставив ошибиться Якоба Маркстрема.

    В общем, именно в этот момент было понятно, что шведский вратарь плывет, но Рикард Гренборг упорно этого не замечал, что вылилось еще в три пропущенные шайбы до конца периода. Кирилл Капризов в касание выстрелил низом после выигранного Евгением Кузнецовым вбрасывания, далее свой автограф в шведских воротах оставил Михаил Григоренко, а до совсем неприличного довел счет Евгений Малкин, пусть и не без помощи рикошета — 6:1.

    При таком счете третий период превратился в формальность. Причем Рикард Гренборг даже не стал менять Маркстрема, понимая, что ситуацию смена голкипера уже не изменит. Но все же еще четыре шайбы команды забросили.

    Швеция — Россия
    https://www.iihf.com

    На точный бросок Вилльяма Нюландера с верхнего пятака Дмитрий Орлов ответил кистевым в правую от голкипера девятку — 7:2, а точку в матче поставили защитники Оливер Экман-Ларссон, добив шайбу с пятачка, и Джон Клингберг, реализовав большинство — 7:4.

    Итог

    Сборная России выиграла все семь матчей группового раунда, набрав максимально возможные 21 очко. Вишенкой на торте стал разгром Швеции в битве грандов группы «В», но теперь это уже история, а впереди нашу команду тяжелейший поединок четвертьфинала против сборной США 23 мая.

    Швеция — Россия 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

    Голы: Ландескуг — (М. Петтерссон, Э. Петтерссон), 07:32 — 1:0; Анисимов — (Гусев, Кучеров), 20:57 — 1:1; Дадонов — (Сергачев, Кузнецов), 24:10 — 1:2; Овечкин — (Малкин, Хафизуллин), 28:52 — 1:3; Капризов — (Кузнецов), 34:39 — 1:4; Григоренко, 37:17 — 1:5; Малкин — (Задоров, Дадонов), 37:47 — 1:6; В. Нюландер — (Венберг), 52:05 — 2:6; Орлов — (Барабанов, Телегин), 52:57 — 2:7; Экман-Ларссон — (Э. Петтерссон), 56:22 — 3:7; Клингберг — (бол., Экман-Ларссон, В. Нюландер), 58:49 — 4:7

    Вратари: Маркстрем — Василевский

    Штраф: 12 — 6

    Броски: 37 (10+13+14) — 34 (5+20+9) 0

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