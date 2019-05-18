ЧМ-2019: Швеция дожала Швейцарию, Словакия разгромила Великобританию

Сборная Швеции
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Сборная Швеции со счетом 4:3 обыграла сборную Швейцарии.
Шведы набрали 12 очков и расположились на втором месте в группе B. Швейцария, у которой также 12 очков, занимает третье место.
Чемпионат мира-2019. Группа В
Швеция — Швейцария — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Андригетто — 2 (Хас), 4:09 — 0:1. Веннберг — 3 (бол., Клингберг), 18:44 — 1:1. Нюландер — 4 (Хернквист, Ларссон), 25:20 — 2:1. Дженацци — 1 (Йоси), 27:58 — 2:2. Густафссон — 1 (Нюландер), 28:28 — 3:2. Хас — 1 (Шервей, Берчи), 50:27 — 3:3. Экман-Ларссон — 2 (Нюландер, Веннберг), 51:47 — 4:3Вратари: Лундквист — Берра (57:56)Штраф: 12-6Броски: 29 (12+10+7) — 24 (6+11+7)
В параллельном матче Словакия забросила семь шайб Великобритании.
У словацкой сборной в активе 9 очков и пятое место в группе. У британцев — 0 очков и последнее место.
Чемпионат мира-2019. Группа А
Великобритания — Словакия — 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)
Голы: Секера — 2 (Буц), 2:04 — 0:1. Татар — 2, 2:25 — 0:2. Маринчин — 2 (бол., Криштоф), 9:02 — 0:3. Хэммонд — 3 (Ричардсон), 17:44 — 1:3. Чайковски — 2 (Паник), 24:33 — 1:4. Студенич — 1 (Криштоф), 29:09 — 1:5. Сукель — 5 (мен., Лишка, Кох), 35:11 — 1:6. Бондра — 1 (Кох, Надь), 58:00 — 1:7Вратари: Баунс (Уистл, 16:32) — ГодлаШтраф: 4-4Броски: 17 (6+8+3) — 38 (14+13+11)