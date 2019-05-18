ЧМ-2019: Швеция дожала Швейцарию, Словакия разгромила Великобританию

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии, состоялись очередные матчи.

Сборная Швеции со счетом 4:3 обыграла сборную Швейцарии.

Шведы набрали 12 очков и расположились на втором месте в группе B. Швейцария, у которой также 12 очков, занимает третье место.

Чемпионат мира-2019. Группа В Швеция — Швейцария — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) Голы: Андригетто — 2 (Хас), 4:09 — 0:1. Веннберг — 3 (бол., Клингберг), 18:44 — 1:1. Нюландер — 4 (Хернквист, Ларссон), 25:20 — 2:1. Дженацци — 1 (Йоси), 27:58 — 2:2. Густафссон — 1 (Нюландер), 28:28 — 3:2. Хас — 1 (Шервей, Берчи), 50:27 — 3:3. Экман-Ларссон — 2 (Нюландер, Веннберг), 51:47 — 4:3Вратари: Лундквист — Берра (57:56)Штраф: 12-6Броски: 29 (12+10+7) — 24 (6+11+7)

В параллельном матче Словакия забросила семь шайб Великобритании.

У словацкой сборной в активе 9 очков и пятое место в группе. У британцев — 0 очков и последнее место.