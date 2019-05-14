Минское «Динамо» назначило нового главного тренера

Минское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о назначениина пост главного тренера команды.

В ближайшее время совместно с руководством 50-летний белорусский специалист сформирует свой тренерский штаб.

Андриевский, будучи игроком, в разные годы выступал за «Динамо» и в сумме провел в девять сезонов. Также он долгие годы был лидером и капитаном национальной сборной.

Тренерскую работу он тоже начинал в «Динамо»: в сезоне 2006/07 ассистировал Любомиру Поковичу и Эдуарду Занковцу. После этого работал в «молодежке» и «Гомеле».

В первый год существования КХЛ принял «зубров» по ходу «регулярки», сменив на мостике Глена Хэнлона. В дальнейшем он на протяжении пяти сезонов входил в штаб команды: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле. 0