Воробьев: Чехи сыграли так, как мы ожидали

Главный тренер сборнойпрокомментировал победу над командой(3:0) на чемпионате мира в Словакии.

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«Отработали ребята здорово, именно командно, впереди и сзади, молодцы! Движение, агрессия, все было очень солидно с нашей стороны. Чехи сыграли так, как мы и ожидали. Наше меньшинство? Здорово отработали, молодцы ребята.

Звено Андронова пропускало смену? Их берегли на более важные моменты. Во вторник у нас неигровой день, решим, как будем восстанавливаться», — заявил Воробьев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россияне одержали третью подряд победу, а следующий матч проведут против Италии 15 мая. 0