Воробьев: Чехи сыграли так, как мы ожидали

Илья Воробьев
fhr.ru
«Отработали ребята здорово, именно командно, впереди и сзади, молодцы! Движение, агрессия, все было очень солидно с нашей стороны. Чехи сыграли так, как мы и ожидали. Наше меньшинство? Здорово отработали, молодцы ребята.
Звено Андронова пропускало смену? Их берегли на более важные моменты. Во вторник у нас неигровой день, решим, как будем восстанавливаться», — заявил Воробьев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Россияне одержали третью подряд победу, а следующий матч проведут против Италии 15 мая. 0