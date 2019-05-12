Умер олимпийский чемпион по хоккею Ионов

Анатолий Ионов
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Известно, что он страдал от онкологического заболевания.
Ионов начинал играть в заводской команде «Металлург», откуда был приглашен в команду мастеров Электростали, выступавшую в высшей лиге чемпионата СССР. Игрок семь сезонов провел в ЦСКА, в составе которого стал пятикратным чемпионом страны.
Ионов привлекался в сборную СССР, в составе которой стал первым в истории «коренным» воспитанником подмосковного хоккея, завоевавшим олимпийское золото — Гренобль-1968.
Он также завоевывал три титула чемпиона мира. На ОИ и ЧМ сыграл за сборную 14 матчей и забросил пять шайб. В 2014 году был введен в Зал Славы отечественного хоккея. 0