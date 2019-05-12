Умер олимпийский чемпион по хоккею Ионов

Олимпийский чемпионушел из жизни на 80-м году жизни в ночь на 12 мая в родной Электростали, информирует «Спорт-Экспресс».

Анатолий Ионов архив 1000 Фрибет для всех Забрать!

Известно, что он страдал от онкологического заболевания.

Ионов начинал играть в заводской команде «Металлург», откуда был приглашен в команду мастеров Электростали, выступавшую в высшей лиге чемпионата СССР. Игрок семь сезонов провел в ЦСКА, в составе которого стал пятикратным чемпионом страны.

Ионов привлекался в сборную СССР, в составе которой стал первым в истории «коренным» воспитанником подмосковного хоккея, завоевавшим олимпийское золото — Гренобль-1968.

Он также завоевывал три титула чемпиона мира. На ОИ и ЧМ сыграл за сборную 14 матчей и забросил пять шайб. В 2014 году был введен в Зал Славы отечественного хоккея. 0