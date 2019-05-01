Швеция — Россия: счет матча 6:4, обзор голов

Сборнаяпроиграла командев матче заключительного этапа Евротура — 4:6 (1:1, 1:3, 2:2).

В составе российской команды отличились Александр Елесин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Никита Кучеров.

За сборную Швеции голы забили Юаким Нюгорд, Луи Эрикссон (дубль), Маркус Крюгер, Оскар Линдблом, Марио Кемпе.

Сборная России осталась на первом месте в общем зачете Евротура — 19 очков в 10 матчах. Шведы набрали 14 очков в 10 матчах и поднялись на второе место.

4 мая россияне проведут матч со сборной Финляндии, а на следующий день сыграют с чехами. Обе игры пройдут в Брно (Чехия).