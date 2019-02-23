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    Бобровский — вторая звезда дня в НХЛ

    НХЛ Колорадо Эвеланш Чикаго Блэкхоукс Коламбус Блю Джекетс Оттава Сенаторз Виннипег Джетс Вегас Голден Найтс
    Нападающий «Колорадо Эвеланш» Джей Ти Комфер признан первой звездой игрового дня НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

    Сергей Бобровский
    Сергей Бобровский
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    В матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Комфер отметился тремя (2+1) набранными очками.

    Второй звездой стал российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, отразивший все 22 броска по своим воротам в игре с «Оттавой Сенаторз» (3:0).

    Бобровский вышел в лидеры по количеству сухих матчей за последние три сезона (16), повторив результат Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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