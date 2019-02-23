Бобровский — вторая звезда дня в НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш»признан первой звездой игрового дня НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Сергей Бобровский washingtonpost.com 5000 Бонус за регистрацию Играть!

В матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:3) Комфер отметился тремя (2+1) набранными очками.

Второй звездой стал российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский, отразивший все 22 броска по своим воротам в игре с «Оттавой Сенаторз» (3:0).

Бобровский вышел в лидеры по количеству сухих матчей за последние три сезона (16), повторив результат Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Замкнул тройку лучших нападающий «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, оформивший дубль в матче с «Вегас Голден Найтс» (6:3). 0