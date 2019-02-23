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    НХЛ. Шат-аут Бобровского, четвертая подряд победа «Калгари»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 23 февраля

    НХЛ Оттава Сенаторз Коламбус Блю Джекетс Детройт Ред Уингз Миннесота Уайлд Чикаго Блэкхоукс Колорадо Эвеланш Калгари Флэймз Анахайм Дакс Вегас Голден Найтс Виннипег Джетс
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    «Оттава» — «Коламбус»
    «Оттава» — «Коламбус»
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    «Оттава» — «Коламбус» 0:3

    «Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал сухую победу над «Оттавой Сенаторз» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

    Первую шайбу на 15-й минуте забросил Джош Андерсон. В третьем периоде Кэм Аткинсон увеличил преимущество «жакетов». Точку поставил Оливер Бьеркстранд.

    Вратарь гостей Сергей Бобровский оформил четвертый шат-аут в сезоне, отразив 22 броска.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Коламбус» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
    Голы: Андерсон — 22 (Дюбуа, Дюклер), 14:43 — 0:1. Аткинсон — 33 (мен., Дубински, Джонс), 46:45 — 0:2. Бьоркстранд — 11 (Веренски, Дюклер), 57:14 — 0:3Вратари: Андерсон — БобровскийШтраф: 8 — 8Броски: 22 (8+9+5) — 40 (13+18+9)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место (71 очко), а «Оттава» — 16-е (49 очков).

    «Оттава» — «Коламбус» 0:3

    «Детройт» — «Миннесота» 2:3

    «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Детройт Ред Уингз» — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

    По разу в составе победителей отличились Люк Канин, Джордан Гринвей и Эрик Стаал.

    У проигравших точные броски нанесли Тайлер Бертуцци и Энтони Манта.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Детройт» — «Миннесота» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Канин — 5 (Эрикссон Эк, Донато), 16:56 — 0:1. Гринуэй — 11 (Зукер), 18:53 — 0:2. Бертуцци — 15 (Гронек, Ларкин), 21:35 — 1:2. Стаал — 18 (бол., Паризе, Канин), 30:09 — 1:3. Манта — 15 (бол., Гронек, Ларкин), 43:06 — 2:3Вратари: Бернье (58:08 — 59:15, 59:41) — ДубникШтраф: 6 — 4Броски: 28 (9+8+11) — 35 (16+9+10)

    «Миннесота» — восьмая в Западной конференции (64 очка), «Детройт» — 15-й на Востоке (55 очков).

    «Детройт» — «Миннесота» 2:3

    «Чикаго» — «Колорадо» 3:5

    «Чикаго Блэкхоукс» на домашней арене потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3).

    В составе победителей дубли оформили Карл Седерберг и Джей Ти Комфер, еще один гол на счету Габриэля Ландескога.

    У «Блэкхоукс» заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.

    Вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 41 бросок из 44.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Чикаго» — «Колорадо» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)
    Голы: Седерберг — 20 (Керфут, Андригетто), 16:09 — 0:1. Стром — 16 (бол., Густафссон, Кит), 30:48 — 1:1. Комфер — 13 (бол., Рантанен, Ландескуг), 38:05 — 1:2. Кейн — 39 (Тэйвз), 39:31 — 2:2. Ландескуг — 32 (Комфер), 43:36 — 2:3. Дебринкэт — 34 (бол., Густафссон, Тэйвз), 50:00 — 3:3. Комфер — 14 (Немет), 54:38 — 3:4. Седерберг — 21 (мен., п.в., Колверт, Немет), 59:26 — 3:5Вратари: Делиа (58:00 — 59:26, 59:44) — ВарламовШтраф: 8 — 8Броски: 44 (16+13+15) — 31 (11+11+9)

    «Колорадо» занимает девятое место в Западной конференции (63 очка), а «Чикаго» — 11-е (61 очко).

    «Чикаго» — «Колорадо» 3:5

    «Калгари» — «Анахайм» 2:1

    «Калгари Флэймз» одержал домашнюю победу над «Анахайм Дакс» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

    Счет в начале второго периода открыл защитник хозяев Ти Джей Броди. Менее чем через пять минут Дерек Грант восстановил равновесие.

    Победу «огонькам» на 57-й минуте принес Эндрю Манджапане, которому ассистировал Броди.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Калгари» — «Анахайм» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Броди — 8 (Праут, Баклунд), 21:22 — 1:0. Грант — 4 (Роуни), 26:13 — 1:1. Манджапане — 3 (Броди), 56:31 — 2:1Вратари: Смит — Миллер (58:28)Штраф: 4 — 2Броски: 28 (5+14+9) — 26 (6+14+6)

    В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает первое место (83 очка), а «Анахайм» — 13-е (57 очков).

    «Калгари» — «Анахайм» 2:1

    «Вегас» — «Виннипег» 3:6

    «Вегас Голден Найтс» у себя дома потерпел поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 3:6 (1:2, 1:2, 1:2).

    Дубль в составе победителей оформил Патрик Лайне, по шайбе забросили Николай Элерс, Кайл Коннор, Адам Лаури и Эндрю Копп.

    У хозяев отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Ши Теодор и Джонатан Маршессо.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Виннипег» — 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)
    Голы: Элерс — 16 (Литтл, Коннор), 0:56 — 0:1. Коннор — 24 (Литтл, Нику), 1:28 — 0:2. Белльмар — 5 (Носек, Ривз), 15:43 — 1:2. Теодор — 10 (Так, Штястны), 28:09 — 2:2. Лайне — 26 (бол., Уилер, Трауба), 39:29 — 2:3. Лаури — 8 (Чиаро), 39:56 — 2:4. Маршессо — 20 (Карлссон, Смит), 40:08 — 3:4. Лайне — 27 (бол., Уилер, Трауба), 46:31 — 3:5. Копп — 7 (п.в., Трауба, Лаури), 58:34 — 3:6Вратари: Флери (58:14 — 58:34) — ХеллебайкШтраф: 8 — 6Броски: 32 (11+9+12) — 29 (10+9+10)

    «Вегас» — шестой в Западной конференции (69 очков), а «Виннипег» — третий (78 очков). 0

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