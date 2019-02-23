НХЛ. Шат-аут Бобровского, четвертая подряд победа «Калгари»

«Оттава» — «Коламбус» 0:3
«Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал сухую победу над «Оттавой Сенаторз» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).
Первую шайбу на 15-й минуте забросил Джош Андерсон. В третьем периоде Кэм Аткинсон увеличил преимущество «жакетов». Точку поставил Оливер Бьеркстранд.
Вратарь гостей Сергей Бобровский оформил четвертый шат-аут в сезоне, отразив 22 броска.
В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место (71 очко), а «Оттава» — 16-е (49 очков).
«Детройт» — «Миннесота» 2:3
«Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Детройт Ред Уингз» — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).
По разу в составе победителей отличились Люк Канин, Джордан Гринвей и Эрик Стаал.
У проигравших точные броски нанесли Тайлер Бертуцци и Энтони Манта.
«Миннесота» — восьмая в Западной конференции (64 очка), «Детройт» — 15-й на Востоке (55 очков).
«Чикаго» — «Колорадо» 3:5
«Чикаго Блэкхоукс» на домашней арене потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3).
В составе победителей дубли оформили Карл Седерберг и Джей Ти Комфер, еще один гол на счету Габриэля Ландескога.
У «Блэкхоукс» заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.
Вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 41 бросок из 44.
«Колорадо» занимает девятое место в Западной конференции (63 очка), а «Чикаго» — 11-е (61 очко).
«Калгари» — «Анахайм» 2:1
«Калгари Флэймз» одержал домашнюю победу над «Анахайм Дакс» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).
Счет в начале второго периода открыл защитник хозяев Ти Джей Броди. Менее чем через пять минут Дерек Грант восстановил равновесие.
Победу «огонькам» на 57-й минуте принес Эндрю Манджапане, которому ассистировал Броди.
В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает первое место (83 очка), а «Анахайм» — 13-е (57 очков).
«Вегас» — «Виннипег» 3:6
«Вегас Голден Найтс» у себя дома потерпел поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 3:6 (1:2, 1:2, 1:2).
Дубль в составе победителей оформил Патрик Лайне, по шайбе забросили Николай Элерс, Кайл Коннор, Адам Лаури и Эндрю Копп.
У хозяев отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Ши Теодор и Джонатан Маршессо.
«Вегас» — шестой в Западной конференции (69 очков), а «Виннипег» — третий (78 очков). 0