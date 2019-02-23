НХЛ. Шат-аут Бобровского, четвертая подряд победа «Калгари»

«Оттава» — «Коламбус» 0:3

«Коламбус Блю Джекетс» на выезде одержал сухую победу над «Оттавой Сенаторз» — 3:0 (1:0, 0:0, 2:0).

Первую шайбу на 15-й минуте забросил Джош Андерсон. В третьем периоде Кэм Аткинсон увеличил преимущество «жакетов». Точку поставил Оливер Бьеркстранд.

Вратарь гостей Сергей Бобровский оформил четвертый шат-аут в сезоне, отразив 22 броска.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Коламбус» — 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Голы: Андерсон — 22 (Дюбуа, Дюклер), 14:43 — 0:1. Аткинсон — 33 (мен., Дубински, Джонс), 46:45 — 0:2. Бьоркстранд — 11 (Веренски, Дюклер), 57:14 — 0:3Вратари: Андерсон — БобровскийШтраф: 8 — 8Броски: 22 (8+9+5) — 40 (13+18+9)

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» занимает седьмое место (71 очко), а «Оттава» — 16-е (49 очков).

«Оттава» — «Коламбус» 0:3

«Детройт» — «Миннесота» 2:3

«Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Детройт Ред Уингз» — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1).

По разу в составе победителей отличились Люк Канин, Джордан Гринвей и Эрик Стаал.

У проигравших точные броски нанесли Тайлер Бертуцци и Энтони Манта.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Миннесота» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) Голы: Канин — 5 (Эрикссон Эк, Донато), 16:56 — 0:1. Гринуэй — 11 (Зукер), 18:53 — 0:2. Бертуцци — 15 (Гронек, Ларкин), 21:35 — 1:2. Стаал — 18 (бол., Паризе, Канин), 30:09 — 1:3. Манта — 15 (бол., Гронек, Ларкин), 43:06 — 2:3Вратари: Бернье (58:08 — 59:15, 59:41) — ДубникШтраф: 6 — 4Броски: 28 (9+8+11) — 35 (16+9+10)

«Миннесота» — восьмая в Западной конференции (64 очка), «Детройт» — 15-й на Востоке (55 очков).

«Детройт» — «Миннесота» 2:3

«Чикаго» — «Колорадо» 3:5

«Чикаго Блэкхоукс» на домашней арене потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3).

В составе победителей дубли оформили Карл Седерберг и Джей Ти Комфер, еще один гол на счету Габриэля Ландескога.

У «Блэкхоукс» заброшенными шайбами отметились Дилан Строум, Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт.

Вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 41 бросок из 44.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Колорадо» — 3:5 (0:1, 2:1, 1:3) Голы: Седерберг — 20 (Керфут, Андригетто), 16:09 — 0:1. Стром — 16 (бол., Густафссон, Кит), 30:48 — 1:1. Комфер — 13 (бол., Рантанен, Ландескуг), 38:05 — 1:2. Кейн — 39 (Тэйвз), 39:31 — 2:2. Ландескуг — 32 (Комфер), 43:36 — 2:3. Дебринкэт — 34 (бол., Густафссон, Тэйвз), 50:00 — 3:3. Комфер — 14 (Немет), 54:38 — 3:4. Седерберг — 21 (мен., п.в., Колверт, Немет), 59:26 — 3:5Вратари: Делиа (58:00 — 59:26, 59:44) — ВарламовШтраф: 8 — 8Броски: 44 (16+13+15) — 31 (11+11+9)

«Колорадо» занимает девятое место в Западной конференции (63 очка), а «Чикаго» — 11-е (61 очко).

«Чикаго» — «Колорадо» 3:5

«Калгари» — «Анахайм» 2:1

«Калгари Флэймз» одержал домашнюю победу над «Анахайм Дакс» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

Счет в начале второго периода открыл защитник хозяев Ти Джей Броди. Менее чем через пять минут Дерек Грант восстановил равновесие.

Победу «огонькам» на 57-й минуте принес Эндрю Манджапане, которому ассистировал Броди.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Анахайм» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) Голы: Броди — 8 (Праут, Баклунд), 21:22 — 1:0. Грант — 4 (Роуни), 26:13 — 1:1. Манджапане — 3 (Броди), 56:31 — 2:1Вратари: Смит — Миллер (58:28)Штраф: 4 — 2Броски: 28 (5+14+9) — 26 (6+14+6)

В турнирной таблице Западной конференции «Калгари» занимает первое место (83 очка), а «Анахайм» — 13-е (57 очков).

«Калгари» — «Анахайм» 2:1

«Вегас» — «Виннипег» 3:6

«Вегас Голден Найтс» у себя дома потерпел поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 3:6 (1:2, 1:2, 1:2).

Дубль в составе победителей оформил Патрик Лайне, по шайбе забросили Николай Элерс, Кайл Коннор, Адам Лаури и Эндрю Копп.

У хозяев отличились Пьер-Эдуар Белльмар, Ши Теодор и Джонатан Маршессо.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Виннипег» — 3:6 (1:2, 1:2, 1:2) Голы: Элерс — 16 (Литтл, Коннор), 0:56 — 0:1. Коннор — 24 (Литтл, Нику), 1:28 — 0:2. Белльмар — 5 (Носек, Ривз), 15:43 — 1:2. Теодор — 10 (Так, Штястны), 28:09 — 2:2. Лайне — 26 (бол., Уилер, Трауба), 39:29 — 2:3. Лаури — 8 (Чиаро), 39:56 — 2:4. Маршессо — 20 (Карлссон, Смит), 40:08 — 3:4. Лайне — 27 (бол., Уилер, Трауба), 46:31 — 3:5. Копп — 7 (п.в., Трауба, Лаури), 58:34 — 3:6Вратари: Флери (58:14 — 58:34) — ХеллебайкШтраф: 8 — 6Броски: 32 (11+9+12) — 29 (10+9+10)

«Вегас» — шестой в Западной конференции (69 очков), а «Виннипег» — третий (78 очков). 0