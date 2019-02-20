СКА одержал пятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик»

СКА — «Нефтехимик»
СКА
Заброшенными шайбами отметились Патрик Херсли, Андрей Кузьменко, Ярно Коскиранта и Никита Гусев.
СКА набрал 101 очко и расположился на втором месте в Западной конференции. «Нефтехимик» с 52 баллами занимает 10-ю строчку на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Херсли — 14 (бол., Прохоркин, Гусев), 19:35 — 0:1. Кузьменко — 12 (Дацюк, Плотников), 27:53 — 0:2. Коскиранта — 8 (Якупов), 33:33 — 0:3. Гусев — 16 (Зуб), 41:33 — 0:4Вратари: Ежов (Коротаев, 41:33) — ШестеркинШтраф: 6 — 16Броски: 28 (9+6+13) — 31 (9+9+13)