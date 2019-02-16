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    «Барыс» стал победителем дивизиона Чернышева

    КХЛ Барыс Авангард
    Астанинский «Барыс» в серии буллитов проиграл «Авангарду» (1:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    В основное время матче в составе казахского клуба заброшенной шайбой отметился Виктор Сведберг (12-я минута). Победный бросок на свой счет записал Сергей Широков.

    У омской команды отличился Никита Пивцакин (49).

    «Барыс», набрав 84 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» располагается на третьем месте — 81 балл.

    «Авангард» после этой встречи потерял шансы обогнать «Барыс» в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Астаны во второй раз в своей истории стал победителем дивизиона Чернышева и гарантировал себе, как минимум, второе место на «Востоке». 1

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