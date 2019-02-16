«Барыс» стал победителем дивизиона Чернышева

Астанинскийв серии буллитов проиграл(1:2 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матче в составе казахского клуба заброшенной шайбой отметился Виктор Сведберг (12-я минута). Победный бросок на свой счет записал Сергей Широков.

У омской команды отличился Никита Пивцакин (49).

«Барыс», набрав 84 очка, занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Авангард» располагается на третьем месте — 81 балл.

«Авангард» после этой встречи потерял шансы обогнать «Барыс» в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб из Астаны во второй раз в своей истории стал победителем дивизиона Чернышева и гарантировал себе, как минимум, второе место на «Востоке». 1