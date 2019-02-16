«Адмирал» дома обыграл «Салават Юлаев» по буллитам

по буллитам выиграл усо счетом 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

За «Адмирал» забили Александр Коннов и Александр Угольников. В составе «Салавата» отличились Владимир Ткачев и Александр Бурмистров.

В серии буллитов сильнее оказался «Адмирал» — решающий буллит реализовал Константин Глазачев.

«Салавата Юлаева» с 70 очками занимает шестое место в Восточной конференции. Уфимская команда обеспечила себе место в плей-офф. «Адмирал» (47 баллами) расположился на 12-й позиции и потерял шансы на попадание в плей-офф.