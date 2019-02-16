«Адмирал» дома обыграл «Салават Юлаев» по буллитам

Фрагмент матча
ХК «Адмирал»
За «Адмирал» забили Александр Коннов и Александр Угольников. В составе «Салавата» отличились Владимир Ткачев и Александр Бурмистров.
В серии буллитов сильнее оказался «Адмирал» — решающий буллит реализовал Константин Глазачев.
«Салавата Юлаева» с 70 очками занимает шестое место в Восточной конференции. Уфимская команда обеспечила себе место в плей-офф. «Адмирал» (47 баллами) расположился на 12-й позиции и потерял шансы на попадание в плей-офф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ткачев — 5 (Шэн, Бурмистров), 8:42 — 0:1. Бурмистров — 5 (Ткачев, Терещенко), 11:23 — 0:2. Коннов — 4 (В. Стрельцов, Вихарев), 37:17 — 1:2. Угольников — 8 (бол., Мищенко, Петров), 55:27 — 2:2Победный буллит: ГлазачевВратари: Красоткин — Кареев (Тарасов, 40:00)Штраф: 12-26Броски: 47 (12+22+8+5) — 35 (12+12+9+2)