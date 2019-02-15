ЦСКА победил «Слован» и первым набрал 100 очков в текущем сезоне

Московскийодержал победу над(4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Константин Окулов (16-я и 36-я минуты), Линден Вей (31) и Максим Мамин (33).

Единственную шайбу братиславской команды забросил Марио Грман (55).

После этой победы ЦСКА, набрав 100 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Слован», имея в активе 33 балла, располагается на 12-м месте.

В следующем матче ЦСКА на своем льду сыграет против «Витязя», а «Слован» на выезде встретится с рижским «Динамо».