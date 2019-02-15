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    ЦСКА победил «Слован» и первым набрал 100 очков в текущем сезоне

    КХЛ ЦСКА Слован
    Московский ЦСКА одержал победу над «Слованом» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    ЦСКА — «Слован»
    ЦСКА — «Слован»
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    В составе победителей отличились Константин Окулов (16-я и 36-я минуты), Линден Вей (31) и Максим Мамин (33).

    Единственную шайбу братиславской команды забросил Марио Грман (55).

    После этой победы ЦСКА, набрав 100 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Слован», имея в активе 33 балла, располагается на 12-м месте.

    В следующем матче ЦСКА на своем льду сыграет против «Витязя», а «Слован» на выезде встретится с рижским «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Слован» (Братислава) — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
    Голы: Окулов — 18 (Попов), 15:24 — 1:0. Вей — 11 (Романов, Капризов), 30:47 — 2:0. Мамин — 1 (Дальбек, Слепышев), 32:48 — 3:0. Окулов — 19 (Попов, Шалунов), 35:09 — 4:0. Грман — 4 (Буц), 54:01 — 4:1Вратари: Сорокин — ШтепанекБроски: 26 (7+11+8) — 15 (3+7+5)Штраф: 4 — 4
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