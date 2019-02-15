ЦСКА победил «Слован» и первым набрал 100 очков в текущем сезоне

ЦСКА — «Слован»
КХЛ
В составе победителей отличились Константин Окулов (16-я и 36-я минуты), Линден Вей (31) и Максим Мамин (33).
Единственную шайбу братиславской команды забросил Марио Грман (55).
После этой победы ЦСКА, набрав 100 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Слован», имея в активе 33 балла, располагается на 12-м месте.
В следующем матче ЦСКА на своем льду сыграет против «Витязя», а «Слован» на выезде встретится с рижским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Слован» (Братислава) — 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)
Голы: Окулов — 18 (Попов), 15:24 — 1:0. Вей — 11 (Романов, Капризов), 30:47 — 2:0. Мамин — 1 (Дальбек, Слепышев), 32:48 — 3:0. Окулов — 19 (Попов, Шалунов), 35:09 — 4:0. Грман — 4 (Буц), 54:01 — 4:1Вратари: Сорокин — ШтепанекБроски: 26 (7+11+8) — 15 (3+7+5)Штраф: 4 — 4