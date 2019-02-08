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    Хоккеисты олимпийской сборной России успешно стартовали на Кубке Кауфланда

    Сборная России Сборная Белоруссии
    Хоккеисты олимпийской сборной России одержали победу над командой Белоруссии в своем стартовом матче на Кубке Кауфланда.

    Хоккеисты сборной России
    Хоккеисты сборной России
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    Встреча, которая прошла в Братиславе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).

    Подопечные Олега Браташа вышли вперед на 15-й минуте усилиями Артема Федорова, реализовавшего численный перевес.

    Белорусы восстановили паритет в начале второго игрового отрезка благодаря точному броску Дмитрия Знахаренко.

    В середине второго периода Александр Хохлачев вновь принес россиянам минимальный перевес. Этот гол и стал решающим.

    Следующий матч на турнире команда Олега Браташа проведет 9 февраля против сборной Словакии. 0

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