Хоккеисты олимпийской сборной России успешно стартовали на Кубке Кауфланда

Хоккеисты сборной России
ФХР
Встреча, которая прошла в Братиславе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0).
Подопечные Олега Браташа вышли вперед на 15-й минуте усилиями Артема Федорова, реализовавшего численный перевес.
Белорусы восстановили паритет в начале второго игрового отрезка благодаря точному броску Дмитрия Знахаренко.
В середине второго периода Александр Хохлачев вновь принес россиянам минимальный перевес. Этот гол и стал решающим.
Следующий матч на турнире команда Олега Браташа проведет 9 февраля против сборной Словакии. 0