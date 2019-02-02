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    «Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Амуром»

    КХЛ Салават Юлаев Амур
    «Салават Юлаев» выиграл у «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

    Игроки «Салавата»
    Игроки «Салавата»
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    На старте матча Даниил Файзуллин вывел гостей вперед, но еще в первом периоде Владимир Жарков счет сравнял. Победу «Салавату» в заключительном игровом отрезке принесли Дмитрий Кугрышев и Александр Кадейкин.

    Уфимский клуб набрал 68 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. У «Амура» в активе 39 очков и двенадцатая позиция.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 3:1 (1:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Файзуллин — 8 (Дедунов, Величкин), 1:34 — 0:1. Жарков — 6 (Кадейкин, Майоров), 17:57 — 1:1. Кугрышев — 16 (Жарков, Кадейкин), 45:10 — 2:1. Кадейкин — 6 (Жарков), 51:41 — 3:1Вратари: Кареев — АликинШтраф: 2-6Броски: 34 (7+12+15) — 20 (4+10+6)
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