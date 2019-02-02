«Салават Юлаев» одержал волевую победу над «Амуром»

выиграл ув матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

На старте матча Даниил Файзуллин вывел гостей вперед, но еще в первом периоде Владимир Жарков счет сравнял. Победу «Салавату» в заключительном игровом отрезке принесли Дмитрий Кугрышев и Александр Кадейкин.

Уфимский клуб набрал 68 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. У «Амура» в активе 39 очков и двенадцатая позиция.