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    «Барыс» забросил восемь шайб в ворота «Йокерита»

    КХЛ Барыс Йокерит
    «Барыс» одержал домашнюю победу над «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игроки «Барыса»
    Игроки «Барыса»
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    Матч завершился со счетом 8:2.

    В составе победителей дублем отметился Андре Петерссон. Также отличились Алихан Асетов, Брэндон Боченски, Роман Старченко, Никита Михайлис, Егор Петухов и Мэттью Фраттин. У «Йокерита» шайбы на счету Сакари Маннинена и Петера Регина.

    «Барыс» набрал 77 очков и вышел на второе место на Востоке. У «Йокерита» 74 очка и четвертая позиция на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Йокерит» (Хельсинки) — 8:2 (1:1, 2:1, 5:0)
    Голы: Маннинен — 20 (Леписто, Мозес), 7:49 — 0:1. Асетов — 4 (Сагадеев, Петухов), 10:59 — 1:1. Боченски — 14 (бол., Дитц), 21:42 — 2:1. Регин — 2 (О`Нилл), 35:55 — 2:2. Петерссон — 19 (Кормье), 37:32 — 3:2. Старченко — 16 (Дитц, Петерссон), 41:06 — 4:2. Петерссон — 20 (Блэкер, Полохов), 43:37 — 5:2. Михайлис — 15 (Боченски, Фраттин), 44:33 — 6:2. Петухов — 2, 46:00 — 7:2. Фраттин — 17, 50:38 — 8:2Вратари: Карлссон — Калныньш (Запольски, 44:33)Штраф: 10 — 18Броски: 33 (15+8+10) — 20 (4+9+7)
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