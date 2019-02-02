«Барыс» забросил восемь шайб в ворота «Йокерита»

одержал домашнюю победу надв матче регулярного чемпионата КХЛ.

Матч завершился со счетом 8:2.

В составе победителей дублем отметился Андре Петерссон. Также отличились Алихан Асетов, Брэндон Боченски, Роман Старченко, Никита Михайлис, Егор Петухов и Мэттью Фраттин. У «Йокерита» шайбы на счету Сакари Маннинена и Петера Регина.

«Барыс» набрал 77 очков и вышел на второе место на Востоке. У «Йокерита» 74 очка и четвертая позиция на Западе.