«Сочи» на выезде обыграл «Нефтехимик»

Единственную шайбу на четвертой минуте второго периода забросил Дамир Рахимуллин.
«Сочи» набрал 55 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Нефтехимика» 46 очков и 11-я позиция.
В следующем матче «леопарды» 31 января на выезде сыграют с братиславским «Слованом», а команда из Нижнекамска 3 февраля встретится с «Торпедо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Сочи» (Сочи) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Рахимуллин — 7 (Бочаров), 24:32 — 0:1Вратари: Ежов (59:48) — БарулинБроски: 33 (18+7+8) — 29 (7+14+8)Штраф: 6 — 16