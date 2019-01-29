«Сочи» на выезде обыграл «Нефтехимик»

В матче регулярного чемпионата КХЛодержал гостевую победу надс минимальным счетом — 1:0.

Единственную шайбу на четвертой минуте второго периода забросил Дамир Рахимуллин.

«Сочи» набрал 55 очков и занимает восьмое место в Западной конференции. У «Нефтехимика» 46 очков и 11-я позиция.

В следующем матче «леопарды» 31 января на выезде сыграют с братиславским «Слованом», а команда из Нижнекамска 3 февраля встретится с «Торпедо».