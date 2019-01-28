ЦСКА в овертайме дожал минское «Динамо»

Московскийобыграл минскоев регулярном чемпионате КХЛ.

Встреча завершилась победой «армейцев» в овертайме со счетом 3:2.

Во втором периоде гости сумели забить дважды: отличились Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин.

На 44-й минуте Кирилл Капризов одну шайбу отквитал, на 58-й Михаил Науменков счет сравнял. В овертайме Капризов оформил дубль и принес ЦСКА победу.

ЦСКА набрал 88 очков и возглавляет таблицу Западной конференции. У минчан — 37 очков и одиннадцатое место.