ЦСКА в овертайме дожал минское «Динамо»

Игроки ЦСКА
ЦСКА
Встреча завершилась победой «армейцев» в овертайме со счетом 3:2.
Во втором периоде гости сумели забить дважды: отличились Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин.
На 44-й минуте Кирилл Капризов одну шайбу отквитал, на 58-й Михаил Науменков счет сравнял. В овертайме Капризов оформил дубль и принес ЦСКА победу.
ЦСКА набрал 88 очков и возглавляет таблицу Западной конференции. У минчан — 37 очков и одиннадцатое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы: Лисовец — 6 (Терещенко), 26:46 — 0:1. Ковыршин — 5 (Степанов, Парфеевец), 34:47 — 0:2. Капризов — 22 (Вей, Григоренко), 43:53 — 1:2. Науменков — 2 (Вей, Григоренко), 57:27 — 2:2. Капризов — 23 (Вей), 61:34 — 3:2Вратари: Сорокин — ЭнротШтраф: 2 — 10Броски: 39 (14+13+11+1) — 11 (3+4+2+2)