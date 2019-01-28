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    ЦСКА в овертайме дожал минское «Динамо»

    КХЛ ЦСКА Динамо Минск
    Московский ЦСКА обыграл минское «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

    Игроки ЦСКА
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    Встреча завершилась победой «армейцев» в овертайме со счетом 3:2.

    Во втором периоде гости сумели забить дважды: отличились Евгений Лисовец и Евгений Ковыршин.

    На 44-й минуте Кирилл Капризов одну шайбу отквитал, на 58-й Михаил Науменков счет сравнял. В овертайме Капризов оформил дубль и принес ЦСКА победу.

    ЦСКА набрал 88 очков и возглавляет таблицу Западной конференции. У минчан — 37 очков и одиннадцатое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — «Динамо» (Минск) — 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
    Голы: Лисовец — 6 (Терещенко), 26:46 — 0:1. Ковыршин — 5 (Степанов, Парфеевец), 34:47 — 0:2. Капризов — 22 (Вей, Григоренко), 43:53 — 1:2. Науменков — 2 (Вей, Григоренко), 57:27 — 2:2. Капризов — 23 (Вей), 61:34 — 3:2Вратари: Сорокин — ЭнротШтраф: 2 — 10Броски: 39 (14+13+11+1) — 11 (3+4+2+2)
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