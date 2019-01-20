Дивизион Боброва переиграл дивизион Тарасова на Матче звезд КХЛ

Хоккеисты дивизиона Боброва
КХЛ
В составе победителей отличились Никита Гусев, Вадим Шипачев, Александр Барабанов и Кирилл Марченко.
За проигравших шайбы забросили Михал Ржепик, Кристиан Хенкель и Антон Васильев.
Отметим, что команды проводили матч в формате «4 на 4», игра состояла из двух периодов по 10 минут.
Матч звезд КХЛ. 1/2 финала
Дивизион Тарасова — Дивизион Боброва — 3:4 (1:4, 2:0)
Голы: Гусев — 1 (Майоне), 0:19 — 0:1. Шипачев — 1 (Кагарлицкий), 4:53 — 0:2. Барабанов — 1 (Гавриков, Гусев), 6:48 — 0:3. Марченко — 1 (Кагарлицкий), 7:40 — 0:4. Ржепик — 1 (О`Делл, Робинсон), 9:37 — 1:4. Хенкель — 1, 11:15 — 2:4. Васильев — 1, 11:38 — 3:4Вратари: Барулин (18:38) — Хелльберг (Гудачек, 10:00)Броски: 16 (5+11) — 20 (13+7)
В финале встретятся команды дивизиона Боброва и дивизиона Чернышева. 0