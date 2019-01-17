Шайба Дацюка помогла СКА победить «Динамо»

Фрагмент матча
СКА
За победителей отличились Динар Хафизуллин (15-я минута), Павел Дацюк (28) и Антон Белов (52).
Единственную шайбу гостей забросил Дмитрий Кагарлицкий.
СКА одержал девятую победу в последних десяти играх и с 81 очком занимает второе место в Западной конференции.
«Динамо», прервавшее серию из трех побед, расположилось на пятой строчке, имея в активе 58 очков.
В следующем матче подопечные Ильи Воробьева 22 января примут минское «Динамо», а команда Владимира Крикунова днем ранее примет «Северсталь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Хафизуллин — 7 (Гусев), 15:11 — 1:0. Кагарлицкий — 21 (бол., Шипачев), 21:00 — 1:1. Дацюк — 8 (Кручинин, Плотников), 28:46 — 2:1. Белов — 4 (Прохоркин, Гусев), 52:21 — 3:1Вратари: Шестеркин — БочаровБроски: 28 (9+11+8) — 20 (6+9+5)Штраф: 6 — 33