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    «Авангард» одержал волевую победу над «Локомотивом» и сравнял счет в серии

    «Локомотив» — «Авангард»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Авангард
    В шестом матче плей-офф Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» на своем льду уступил омскому «Авангарду» со счетом 2:3.

    Николай Прохоркин — автор победной шайбы
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    Николай Прохоркин — автор победной шайбы

    В конце первого периода счет открыл словацкий защитник хозяев Мартин Гернат.

    На 23-й минуте преимущество «Локомотива» увеличил нападающий Максим Шалунов.

    Почти сразу «Авангард» сократил преимущество, а затем и сравнял счет. Заброшенными шайбами отметились Игорь Мартынов и Семен Чистяков.

    А в самом конце второго периода победу гостям принес точный бросок Николая Прохоркина.

    КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Шестой матч
    «Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)
    Голы: Гернат — 2 (Березкин, Береглазов), 19:59 — 1:0. Шалунов — 5 (Березкин, Сергеев), 22:32 — 2:0. Мартынов — 1 (Прохоркин, Юрчо), 27:58 — 2:1. Чистяков — 3 (Ткачев, Спунер), 29:34 — 2:2. Прохоркин — 2 (бол., Спунер, Ткачев), 39:57 — 2:3Вратари: Исаев (58:01) — ХомченкоБроски: 32 (13+9+10) — 26 (8+11+7)Штраф: 4 — 2

    Счет в серии стал 3:3. Решающий 7-й матч пройдет 30 марта в Омске.

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