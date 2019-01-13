Рижское «Динамо» в овертайме уступило «Трактору»

Рижскоена домашнем льду уступило(1:2) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Райан Стоа (25-я минута) и Йонас Энлунд (61), забивший в овертайме.

За хозяев льду шайбу забросил Брэндон Макмиллан (55-я секунда).

«Трактор» с 47 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Динамо» — на девятой строчке на Западе, набрав 47 очков.

В следующем матче челябинцы 15 января на выезде сыграют со «Слованом», а рижане в тот же день примут «Автомобилист»