Рижское «Динамо» в овертайме уступило «Трактору»

«Трактор»
«Трактор»
В составе победителей отличились Райан Стоа (25-я минута) и Йонас Энлунд (61), забивший в овертайме.
За хозяев льду шайбу забросил Брэндон Макмиллан (55-я секунда).
«Трактор» с 47 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, а «Динамо» — на девятой строчке на Западе, набрав 47 очков.
В следующем матче челябинцы 15 января на выезде сыграют со «Слованом», а рижане в тот же день примут «Автомобилист»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Макмиллан — 4 (Маренис, Сотниекс), 0:55 — 1:0. Стоа — 11 (Бергстрем, Карпухин), 25:05 — 1:1. Энлунд — 4 (Бэйлен), 60:14 — 1:2Вратари: Билялов — ДемченкоБроски: 25 (12+4+9+0) — 22 (3+13+5+1)Штраф: 2 — 2