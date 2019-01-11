«Салават Юлаев» в овертайме выиграл у «Сочи»

Игроки «Салавата»
«Салават Юлаев»
Встреча завершилась со счетом 5:4.
В составе победителей дубль оформил Захар Арзамасцев. Также заброшенными шайбами отметились Петр Хохряков, Вячеслав Солодухин и Антон Бурдасов, который принес команде победу в овертайме.
У сочинцев отличились Юрки Йокипакка, Владислав Калетник, Эрик О`Делл и Шон Коллинс.
Таким образом, «Салават» набрал 60 очков и идет на шестом месте в Восточной конференции. ХК «Сочи» (50 очков) — седьмой на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сочи» (Сочи) — 5:4 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 1:0)
Голы: Хохряков — 9 (Бурдасов), 2:43 — 1:0. Арзамасцев — 6 (бол., Умарк), 15:42 — 2:0. Солодухин — 5 (Кадейкин), 34:58 — 3:0. Йокипакка — 8 (Росен), 38:27 — 3:1. Калетник — 4 (Д. Александров, Полунин), 41:59 — 3:2. Арзамасцев — 7 (бол., Бурдасов, Ткачев), 51:30 — 4:2. О`Делл — 18 (бол., Мосалев), 52:43 — 4:3. Коллинс — 6 (Рыков, Бакош), 53:06 — 4:4. Бурдасов — 18 (бол., Умарк), 64:32 — 5:4Вратари: Федотов — Барулин (38:09 — 38:27, 52:22 — 52:43)Штраф: 4-12Броски: 31 (11+11+5+4) — 31 (3+9+18+1)