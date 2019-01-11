«Салават Юлаев» в овертайме выиграл у «Сочи»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигипринимали одержал победу в овертайме.

Встреча завершилась со счетом 5:4.

В составе победителей дубль оформил Захар Арзамасцев. Также заброшенными шайбами отметились Петр Хохряков, Вячеслав Солодухин и Антон Бурдасов, который принес команде победу в овертайме.

У сочинцев отличились Юрки Йокипакка, Владислав Калетник, Эрик О`Делл и Шон Коллинс.

Таким образом, «Салават» набрал 60 очков и идет на шестом месте в Восточной конференции. ХК «Сочи» (50 очков) — седьмой на Западе.