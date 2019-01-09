«Спартак» по буллитам одолел «Нефтехимик»

Московскийпо буллитам переиграл нижнекамский(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе красно-белых голами отметились Андрей Кутейкин (16-я минута) и Мартиньш Карсумс (52), победный бросок на счету Максима Трунева.

За гостей отличились Ильдар Шиксатдаров (25) и Адам Полашек (52).

«Спартак» с 54 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на десятой строчке на Востоке — 38 очков.

В следующем матче красно-белые 13 января сыграют с «Авангардом», а нижнекамцы в тот же день в Магнитогорске встретятся с «Металлургом».