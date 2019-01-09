ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий СеминПланы на зиму: «Локомотив»
  • 22:01
    • «Витязь» в овертайме победил «Авангард»
  • 21:53
    • Источник: Экспертиза МВД подтвердила, что Глушаков избивал жену
  • 19:55
    • Бывшая девушка Роналду хочет посадить его за изнасилование
  • 19:50
    • Мората может в январе перейти в «Атлетико»
  • 18:45
    • Икарди не хочет продлевать контракт с «Интером»
    Все новости спорта

    «Спартак» по буллитам одолел «Нефтехимик»

    КХЛ Спартак Нефтехимик
    Московский «Спартак» по буллитам переиграл нижнекамский «Нефтехимик» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!

    В составе красно-белых голами отметились Андрей Кутейкин (16-я минута) и Мартиньш Карсумс (52), победный бросок на счету Максима Трунева.

    За гостей отличились Ильдар Шиксатдаров (25) и Адам Полашек (52).

    «Спартак» с 54 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на десятой строчке на Востоке — 38 очков.

    В следующем матче красно-белые 13 января сыграют с «Авангардом», а нижнекамцы в тот же день в Магнитогорске встретятся с «Металлургом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Кутейкин — 6 (бол., Максвелл, Хохлачев), 16:15 — 1:0. Шиксатдаров — 5 (Шарипзянов, Шарифьянов), 25:04 — 1:1. Карсумс — 8 (бол., Даугавиньш, Ганзл), 51:40 — 2:1. Полашек — 7 (бол., Нестрашил, Порядин), 52:27 — 2:2Победный буллит: ТруневВратари: Трушков — ЕжовБроски: 33 (11+9+9+4) — 25 (9+9+5+2)Штраф: 10 — 10
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Россию подвел синдром победителей, а Брагину пора уходить
  • 06/01/2019 в 21:31
    •
  • Прогноз
  • «Барыс» — «Кунь Лунь»
  • 1.67
  • Завтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Хетафе» и «Вальядолид» не порадуют результативным матчем
  • «Хетафе» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Прервет ли «Вильярреал» серию ничьих?
  • «Вильярреал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Сделает ли «МанСити» уверенный шаг в финал?
  • «Манчестер Сити» — «Бертон Альбион». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Хоккеисты «Тампы» Хоккей НХЛ. Два очка Кучерова, две передачи Радулова, шат-аут ВасилевскогоРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 января 09:510
  • 18:59
    • Форвард «Ростова» принес Узбекистану победу над Оманом
  • 18:29
    • Президент «Лацио» отказался продать Милинковича-Савича за 160 миллионов
  • 18:00
    • Гулиев вернулся в «Спартак»
    «Ливерпуль» проиграл во втором матче кряду Футбол «Ливерпуль» столкнулся с угрозой проиграть чемпионствоРеакция прессы на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» Вчера в 18:320
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Пари Сен-Жермен» не заметит сопротивления «Генгама»
  • 4.96
    •
  • 22:18
    • «Спартак» по буллитам одолел «Нефтехимик»
  • 21:49
    • «Автодор» переиграл «Баккен Бэрс» в Кубке ФИБА
  • 19:35
    • Гулиев подписал со «Спартаком» долгосрочный контракт
    Виктор Гончаренко Футбол Планы на зиму: ЦСКАКак Виктору Гончаренко настроить армейский механизм, чтобы положить в копилку чемпионский титул Вчера в 21:300
  • 17:45
    • Сборная Японии с победы стартовала на Кубке Азии
  • 17:31
    • «Монако» арендовал экс-игрока московского «Динамо»
  • 17:17
    • Де Лигт не хочет покидать «Аякс»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус новичкам
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие