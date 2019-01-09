«Спартак» по буллитам одолел «Нефтехимик»

В составе красно-белых голами отметились Андрей Кутейкин (16-я минута) и Мартиньш Карсумс (52), победный бросок на счету Максима Трунева.
За гостей отличились Ильдар Шиксатдаров (25) и Адам Полашек (52).
«Спартак» с 54 очками занимает шестое место в Западной конференции, а «Нефтехимик» расположился на десятой строчке на Востоке — 38 очков.
В следующем матче красно-белые 13 января сыграют с «Авангардом», а нижнекамцы в тот же день в Магнитогорске встретятся с «Металлургом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Кутейкин — 6 (бол., Максвелл, Хохлачев), 16:15 — 1:0. Шиксатдаров — 5 (Шарипзянов, Шарифьянов), 25:04 — 1:1. Карсумс — 8 (бол., Даугавиньш, Ганзл), 51:40 — 2:1. Полашек — 7 (бол., Нестрашил, Порядин), 52:27 — 2:2Победный буллит: ТруневВратари: Трушков — ЕжовБроски: 33 (11+9+9+4) — 25 (9+9+5+2)Штраф: 10 — 10