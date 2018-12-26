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    «Слован» одолел «Торпедо», прервав серию из 13 поражений

    КХЛ Слован Торпедо
    Братиславский «Слован» на домашнем льду по буллитам обыграл «Торпедо» (5:4 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Слован»
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    В основное время за хозяев льда голами отметились Марек Слобода (7-я минута), Кайл Чипчура (46), Чад Ро (50) и Лукаш Клок (56). Победный бросок на счету Рудольфа Червены.

    У гостей две шайбы забросил Михаил Орлов (24, 58) и по одной — Эндрю Кэлоф (27) и Роберт Саболич (36).

    «Слован» прервал серию из 13 поражений и с 25 очками занимает 12-е место в Западной конференции.

    «Торпедо» потерпело пятое поражение подряд и расположилось на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 48 очков.

    В следующе матче подопечные Владимира Орсага 28 декабря примут «Нефтехимик», а нижегородцы в тот же день на выезде сыграют с рижским «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Слован» (Братислава) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 Б (1:0, 0:3, 3:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Слобода — 1 (Яношик), 7:23 — 1:0. Орлов — 4 (Семин, Жафяров), 24:45 — 1:1. Кейлоф — 13 (Шенфельд, Орлов), 27:15 — 1:2. Саболич — 11 (Аляев, Коробов), 36:33 — 1:3. Чипчура — 1 (Лампер), 46:22 — 2:3. Рау — 7 (Тэйфф), 50:01 — 3:3. Клок — 1 (Лампер, Чипчура), 56:25 — 4:3. Орлов — 5 (Кейлоф, Шенфельд), 58:41 — 4:4Победный буллит: ЧервеныВратари: Штепанек — Костин (35:50 — 36:33)Броски: 41 (11+14+12+4) — 30 (7+11+6+6)Штраф: 8 — 6
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