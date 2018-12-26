«Слован» одолел «Торпедо», прервав серию из 13 поражений

Братиславский «Слован» на домашнем льду по буллитам обыграл «Торпедо» (5:4 ПБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время за хозяев льда голами отметились Марек Слобода (7-я минута), Кайл Чипчура (46), Чад Ро (50) и Лукаш Клок (56). Победный бросок на счету Рудольфа Червены.

У гостей две шайбы забросил Михаил Орлов (24, 58) и по одной — Эндрю Кэлоф (27) и Роберт Саболич (36).

«Слован» прервал серию из 13 поражений и с 25 очками занимает 12-е место в Западной конференции.

«Торпедо» потерпело пятое поражение подряд и расположилось на седьмой строчке на Востоке, имея в активе 48 очков.

В следующе матче подопечные Владимира Орсага 28 декабря примут «Нефтехимик», а нижегородцы в тот же день на выезде сыграют с рижским «Динамо».