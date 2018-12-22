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    КХЛ. «Динамо» обыграло «Амур», СКА примет ЦСКА

    Подробности матчей регулярного чемпионата КХЛ 22 декабря

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    «Амур» — «Динамо» М — 0:2

    Московское «Динамо» в Хабаровске со счетом 2:0 обыграло местный «Амур».

    В первом периоде у победителей в большинстве отличился Дмитрий Кагарлицкий, который в концовке встречи записал на свой счет еще и результативную передачу, после которой шайбу забросил Даниил Тарасов.

    «Динамо» продлило победную серию до четырех матчей, набрало 45 очков и занимает шестое место на Западе. «Амур» (29 очков) идет двенадцатым на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «ХК Динамо» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Кагарлицкий — 15 (бол., Шипачев), 34:43 — 0:1. Тарасов — 8 (п.в., Кагарлицкий), 59:57 — 0:2Вратари: Лангхамер (59:19 — 59:57) — БочаровШтраф: 6-8Броски: 26 (10+9+7) — 29 (3+17+9)

    «Сибирь» — «Адмирал»

    «Салават Юлаев» — «Северсталь»

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