КХЛ. «Динамо» обыграло «Амур», СКА примет ЦСКА

«Амур» — «Динамо» М — 0:2

Московское «Динамо» в Хабаровске со счетом 2:0 обыграло местный «Амур».

В первом периоде у победителей в большинстве отличился Дмитрий Кагарлицкий, который в концовке встречи записал на свой счет еще и результативную передачу, после которой шайбу забросил Даниил Тарасов.

«Динамо» продлило победную серию до четырех матчей, набрало 45 очков и занимает шестое место на Западе. «Амур» (29 очков) идет двенадцатым на Востоке.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «ХК Динамо» (Москва) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Голы: Кагарлицкий — 15 (бол., Шипачев), 34:43 — 0:1. Тарасов — 8 (п.в., Кагарлицкий), 59:57 — 0:2Вратари: Лангхамер (59:19 — 59:57) — БочаровШтраф: 6-8Броски: 26 (10+9+7) — 29 (3+17+9)

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