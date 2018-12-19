Молодежная сборная России проиграла Швеции в товарищеской игре
ФХР
Встреча, проходившая в Келоуне, завершилась со счетом 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) в пользу шведов.
В составе команды Валерия Брагина точными бросками отметились Александр Романов и Виталий Кравцов.
В ночь с 20 на 21 декабря молодежная сборная России проведет контрольный матч с США, а в ночь на 24 декабря сыграет против команды Швейцарии.
Молодежный чемпионат мира пройдет в Ванкувере и Виктории (Канада) с 26 декабря по 5 января. Российская команда попала в группу А, ее соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании. 0