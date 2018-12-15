Финляндия одолела Швецию на КПК

Хоккеисты сборной Финляндии
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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Оула Палве, Антти Калапудас и Яни Лаюнен, у шведов отличились Микаэль Линдквист, Эмиль Ларссон.
Напомним, в первой игре на турнире финны уступили Чехии (3:4 Б), шведы проиграли России (2:3 Б). В игре с россиянами Швеция также упустила преимущество в две шайбы.
В воскресенье финны сыграют против сборной России на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, шведы встретятся с чехами в Москве.
Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
Финляндия — Швеция — 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Голы: Линдквист — 1 (бол., Келльман, Боквист), 4:24 — 0:1. Э. Ларссон — 1 (Норман, Ведин), 25:02 — 0:2. Палве — 1 (бол., В. Лескинен), 37:04 — 1:2. Калапудас — 1 (О. Лескинен, Пуустинен), 43:23 — 2:2. Лаюнен — 1 (бол., Раяла, Хиетанен), 57:20 — 3:2Вратари: Тирронен — Рейдеборн (57:43)Штрафы: 12-22Броски: 25 (2+16+7) — 12 (6+4+2)