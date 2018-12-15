Финляндия одолела Швецию на КПК

Сборнаяуступила командев матче Кубка Первого канала со счетом 2:3 (1:0, 1:1, 0:2). Шведы во второй игре подряд упустили преимущество в две шайбы.

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Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Оула Палве, Антти Калапудас и Яни Лаюнен, у шведов отличились Микаэль Линдквист, Эмиль Ларссон.

Напомним, в первой игре на турнире финны уступили Чехии (3:4 Б), шведы проиграли России (2:3 Б). В игре с россиянами Швеция также упустила преимущество в две шайбы.

В воскресенье финны сыграют против сборной России на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, шведы встретятся с чехами в Москве.