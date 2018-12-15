«Красная машина» отомстила Ржиге за Кубок Карьяла

Сборная России обыграла чехов со счетом 7:2 во втором матче Кубка Первого канала. Таким образом команда Ильи Воробьева поле этой победы вышла на первое место. Заключительную встречу Кубка Первого канала сборная России проведет 16 декабря против Финляндии.

Локтионов вернулся в первое звено

Обозревательница Allhockey.ru Олеся Усова отмечает тактические изменения в игре российской дружины.

«После проблем в нападении в первом матче со шведами тренерский штаб решил вернуться к прежнему ударному сочетанию Григоренко — Локтионов — Капризов, а Максим Шалунов остался 13-м нападающим. Крайне неудачно отыграла питерская тройка Гусев — Прохоркин — Барабанов, но, видимо, ее нельзя разбивать по определению. Ожидаемо не было травмированного Ивана Телегина, и Кадейкин продолжил занимать его место в тройке с Андроновым и Плотниковым. В четвертой линии нападения Слепышева заменил Андрей Кузьменко. В обороне вместо Михаила Науменкова появился Андрей Педан. Только вот в воротах снова играл Илья Сорокин. Значит ли это, что перед питерской публикой с финнами сыграет Игорь Шестеркин, а Игорь Бобков просто так покатается?

И все-таки хорошо, что питерское звено не разбили — это показал первый период. Чешский голкипер Доминик Фурх не так удачно играет за "Северсталь" в КХЛ, и шайба в воротах не заставила себя ждать. Тем более что его команда быстро получила совершенно необязательное удаление за нарушение численного состава. И питерская спецбригада (усиленная Сергеем Плотниковым) на отлично разыграла большинство. После паса Никиты Гусева Василий Токранов забил свой дебютный гол за сборную России. Александр Барабанов тем временем закрывал видимость Фурху».

Чехию подвели удаления

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин винит плохую дисциплину в крупном поражении чешской команды.

«Нынешняя чешская сборная — во многом копия ее нынешнего главного тренера. В том смысле, что в ее составе хватает игроков, либо ранее выступавших в КХЛ, либо продолжающих делать это сейчас. А значит, этим ребятам знакомо многое о российском хоккее.

Но знать — вовсе не значит найти противоядие. Вот, к примеру, нет сомнений, что на установке перед игрой Ржига вдалбливал в головы подопечным, что хватать одно за другим удаления против россиян — что пилить гранату. Обязательно рванет. Игроки наверняка с серьезным выражением лица кивали, слушая тренера, но на площадке делали все ровно наоборот. Хотя, с другой стороны, а как иначе, если ты элементарно не успеваешь за изворотливым, техничным и зверски мотивированным соперником!

Поэтому нет ничего удивительного в том, что уже к исходу восьмой минуты хозяева дважды использовали численное преимущество. Сработали новые спецбригады, которые Илья Воробьев с помощниками собрали накануне на открытой для прессы тренировке. Первым, кстати, на розыгрыш "лишнего" выходило звено Николая Прохоркина, усиленное Сергеем Плотниковым и с Василием Токрановым в роли единственного защитника. Задумка сработала безотказно в первых же двух попытках. А чехи были рады хотя бы тому, что между двумя голами россиян успели втиснуть шайбу Доминика Кубалика, а затем еще и выстояли втроем против пятерых на протяжении 51 секунды».

Фурх уже не тот

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев винит в крупно поражении чешской команды вратаря подопечных Милоша Ржиги.

«В команде Ржиги немало знакомых фамилий. Капитанскую нашивку доверили 35-летнему Новотны — чемпиону мира-2010, лидеру раздевалки пражского "Льва" (финалиста Кубка Гагарина-2014). Секач, Нестрашил, Булирж, Томаш Зогорна на виду в клубах КХЛ. Чего не скажешь о Фурхе из "Северстали".

А ведь два с половиной года назад он стал камнем преткновения для хозяев на ЧМ-2016. В стартовом матче турнира, на этой же арене, он повесил на ворота амбарный замок. Чехи обыграли сборную России 3:0 и вывели ее наставника Олега Знарка из состояния душевного равновесия. Фурх тогда носил форму "Авангарда", в Омске, несмотря на ляпы в седьмом матче полуфинала конференции с "Салаватом Юлаевом" не могли на него нарадоваться.

Но ныне Фурх не тот, утратил лоск и уверенность. Уже в первом периоде дважды капитулировал. После бросков с приличного расстояния. Если в голе Токарнова (первого за сборную) вратарской вины нет, то уантаймер Прохоркина точно не из разряда неберущихся. Шайба подо льдом нашла путь в ворота. Особенно приятно, что наши дважды отличились в большинстве.

Между этими голами забили чехи. Как показалось, Кубалик высоко взмахнул клюшкой, чтобы подправить бросок Немеца. Но судьи криминала не увидели.

Ко второму перерыву сомнений в исходе матча не осталось. Шайба еще трижды побывала за спиной Фурха. Локтионов, выдворенный с точки вбрасывания, забил после рокировки с Григоренко в девятку. Потом голкипер сам завез шайбу за ленточку».

Домашнее судейство?

Корреспондентка Sport24 Дарья Тубольцева подозревает, что арбитры благоволили хозяевам льду, что сказалось на результате матча.

«Немного смущало количество удалений у соперника. Нет, 2+10 Киндлу были по делу — он зарядил локтем в голову Каблукову, но несколько нарушений были спорным. Во втором периоде чехам вновь выписали удаление за лишнего человека на площадке (второе). Забавно, что подмечали это русские лайнсмены. Еще и Блажиевскому должны были две минутки влепить. Неужели у нас домашнее судейство? Впрочем потом арбитры решили подравнять количество удалений — россияне тоже посидели несколько раз на скамейке штрафников. Хотя чехи все равно наудалялись намного больше.

Надо признать, что россияне были хороши не только в большинстве. В равных составах отличился Локтионов. Неужели летом его из "Локомотива" заберут в СКА? Так часто происходит с игроками, которые хорошо выступают в сборной.

Был еще гол Капризова. Судьи долго просматривали шайбу, минут, наверное, десять, и все-таки засчитали. Хотя сначала показалось, что ворота были сдвинуты, но у арбитров есть свои камеры, на которых могло все выглядеть по-другому».

Сорокин хорош, а про Бобкова забыли

Корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов отдает должное российскому стражу ворот, но ставит под вопрос выбор тренерского штаба.

«За то, что в стартовой игре домашнего этапа Евротура сборная России добыла два очка, стоит благодарить двух людей: Михаила Григоренко и Илью Сорокина. Вратарь ЦСКА отразил столько опасных бросков в овертайме, а также все попытки шведов в серии буллитов, что вполне заслужил звание лучшего игрока матча, которое почему-то отдали Владиславу Гаврикову.

Сорокин и правда хорош, причём не только здесь и сейчас, но и на дистанции. В сравнении с прошлым годом прогресс очевиден. Да и конкретно в игре с Чехией ошибок он не допускал. Гол Кубалика с подставления — точно не его вина. Тоже самое можно сказать и о второй пропущенной шайбе, когда Григоренко грубо обрезался в большинстве.

Но почему бы не дать сыграть с чехами Игорю Бобкову? Его тёзка Шестёркин наверняка выйдет на лёд "Газпром-Арены" в воскресенье, а вратарь "Авангарда" давно перерос роль третьего номера, которого вызывают в сборную исключительно ради знакомства и тренировочного процесса».

Приятное послевкусие

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис подводит приятные итоги и ожидает продолжения банкета.

«Больше всего понравились счет на табло и приятное послевкусие. Именно Кубок Первого канала дарит редкую возможностью для российских болельщиков увидеть сборную вживую и насладиться игрой Гусева, Капризова и других звезд КХЛ. В сборную специально вызывают всех сильнейших. Разумеется, по версии тренерского штаба.

В таких условиях любой результат, кроме трех убедительных побед в трех матчах, воспринимается в лучшем случае с недоумением. Задача успешно выступить на домашнем турнире в последние годы перед сборной России стоит по умолчанию. "Красная машина" с огромным отрывом является самой популярной и раскрученной хоккейной команды страны, поэтому для переполненных трибун и тех, кто следит за играми по телевизору, важен не только результат, но и эмоции вкупе с хорошим настроением.

В данном плане грех жаловаться. Никто, кроме немногочисленного контингента болельщиков чешкой сборной, не покинул арену в Парке легенд с расстроенными чувствами. Ждем продолжения банкета завтра в Санкт-Петербурге, где на футбольной арене "Зенита" должен быть установлен новый рекорд посещаемости».

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