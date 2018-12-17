«Виннипег» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 17 декабря 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 17 декабря 2018 года «Виннипег Джетс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Виннипег» — «Тампа-Бэй».

«Виннипег»

В прошлом матче «Виннипег» не без проблем дожал на выезде в овертайме аутсайдера Лиги «Чикаго» (4:3), одержав свою четвертую победу подряд и девятую в последних десяти поединках. «Виннипег» лидирует в Западной конференции и занимает второе место в НХЛ, следуя сразу за «Тампой-Бэй».

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В игре с «Чикаго» героем стал нападающий Марк Шайфли, который оформил дубль и набрал три очка, при этом забросив победный гол в овертайме. По шайбе на счету Патрика Лайне и Матье Перро, ассистентский хет-трик оформил нападающий Блейк Уиллер, две передачи на счету защитника Джоша Моррисси. Из лидеров отметим также защитника Дастина Бафлера, нападающих Кайла Коннора и Николая Элерса.

Российский защитник Дмитрий Куликов провел за «Виннипег» свой десятый поединок, но снова без очков, отыграв чуть больше 14 минут. Травмированы и не помогут «Джетс» в матче против «Тампы-Бэй» защитник Джо Морроу и нападающий Эндрю Копп.

«Виннипег» относится к числу самых атакующих команд НХЛ, забрасывая в среднем 3,59 шайб за матч (3-й показатель), и показывая абсолютно лучшую игру в большинстве с реализацией в 30,2%. Однако в обороне «Джетс» тоже входят в топ-5 команд Лиги, а по игре в меньшинстве — в топ-10.

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома разобралась с главным соперником по Восточной конференции «Торонто» (4:1), одержав свою девятую победу подряд и 12-ю в последних 13-ти матчах. Сейчас «Лайтнинг» оторвались от «Мэйпл Лифс» на восемь очков, а в общей таблице НХЛ опережают идущий вторым «Виннипег» на семь.

Лучший игроком матча с «Торонто» стал вернувшийся в состав после травмы российский вратарь Андрей Василевский, сумевший совершить ряд классных сэйвов, и отразив в общей сложности 48 бросков! Также хороший матч удался лучшему бомбардиру команды Никите Кучерову, который забросил победную шайбу и отдал результативную передачу. Российский защитник Михаил Сергачев провел на льду 15:29 минут, но очков не набрал.

Среди других лидеров «Тампы» в матче отметим нападающего Энтони Сирелли, у которого гол и передача, нападающих Тайлера Джонсона и Алекса Киллорна, отметившихся шайбами, и форварда Джей Ти Миллера, у которого два ассиста. Травмирован и не поможет команде в следующей игре защитник Антон Стролльман.

«Тампа-Бэй» самая атакующая команда НХЛ — в среднем за матч «Лайтнинг» забрасывают четыре шайбы. Большинство «Молний» второе в Лиге после «Виннипега» (29,3% реализации). По игре в обороне «Тампа» также входит в десятку сильнейших.

Прогноз

Встречи лидеров турнирной таблицы НХЛ всегда непредсказуемы. Как видим, в прошлом матче «Торонто» более чем в два раза перебросал «Тампу», но сыграл ключевую роль фактор Василевского. Сейчас «Лайтнинг» начинают выездную серию, и есть подозрения, что второй раз такой номер как с «Торонто» уже не пройдет. Прогнозируем победу «Виннипега» в матче с коэффициентом 1,92. 0