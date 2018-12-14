Спасение в третьем периоде. Россия одолела шведов в Москве

Ванга вместо хоккея

Журналист портала Sport24.ru Дарья Тубольцева раскритиковала Первый канал, который вместо хоккея решил показать программу про Вангу.

«Первый матч на Кубке Первого канала — 2018 почему-то Первый канал решил не показывать. В эфире шла программа про Вангу. Ну, и правда, зачем транслировать турнир с участием сборной России, который носит название канала.

Но надо признать, что игра была не самой захватывающей, так что вряд ли телезрители многое упустили. Моментов у россиян хватало, но запихать шайбу в ворота долго не удавалось. Интереснее всего смотрелась тройка Прохоркина, а у Капризова с центральным Шалуновым возникли проблемы. Еще и шведский голкипер Юханссон был на высоте.

Тем временем, эти невзрачные и незвездные шведы забили вторую шайбу стараниями другого игрока ЦСКА Класа Дальбека, а потом еще один убойный момент был у Джоната Давидсона из стокгольмского "Юргордена". Но в третьем периоде Юхассон подвел свою сборную и пустил "плюху" от Григоренко.

Илья Воробьев Главный тренер сборной России Первый период получился довольно хорошим, второй хуже. Героически вытащили игру, хорошо, что был голливудский конец. Как так получилось? Это хоккей, шведы забили два гола, пришлось вытаскивать. Не будем искать оправданий, работаем дальше. У Ивана Телегина небольшое повреждение, сейчас он поехал на обследование у врача. Пока непонятно, насколько оно серьезное и сыграет ли он. Пока не планируем никого вызывать из олимпийской сборной. У нас есть ребята, которые не играли сегодня — будем ставить кого-то из них. Что касается формирования звеньев, то да — мы сегодня хотели выглядеть мощнее. Швеция хорошая команда, они здорово двигались. Получилось взвинтить темп в третьем периоде? Соглашусь с этим.

А через пару минут Гавриков сравнял счет. Неужели во втором перерыве звонили консультанту всех национальных команд, который со шведами всегда играл удачно? При счете 2:2 настроение у всех поднялось, появились улыбки на лицах, страхи о сенсационном поражении исчезли», — подчеркивает Тубольцева.

Взвинтили темп в третьем периоде

Корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин похвалил сборную России за игру в третьем периоде, когда ей удалось сравнять счет.

«Надо отдать россиянам должное: при "минус два" заключительную треть матча они провели так, как подобает хозяевам и главным фаворитам турнира. Все звенья (кстати, в них не обошлось без перестановок: Антон Слепышев занял место травмированного Ивана Телегина, а к четвертой тройке весьма продуктивно подключился Александр Кадейкин) на порядок взвинтили темп и практически все свои смены проводили в зоне атаки.

Результат не заставил себя ждать: в течение минуты счет сравнялся. Михаил Григоренко коварным броском в "домик" Юханссону забил первую шайбу, а Владислав Гавриков превратил в результативный "ассист" передачу Кадейкина от лицевого борта.

Остаток встречи превратился в хоккейные качели. Россияне имели несколько шансов дожать соперника, но под самый занавес основного времени заработали удаление. Оно плавно перетекло в овертайм, где 76 секунд пришлось отбиваться втроем против четверых. Едва Максим Шалунов покинул штраф-бокс, как на нагретое местечко отправился его партнер по ЦСКА Никита Нестеров. Шведы здорово разыгрывали большинство, осыпали ворота хозяев градом опасных бросков, однако Сорокин готов был ловить шайбы даже зубами, если бы маска не защищала ему лицо», — подчеркивает Прокудин.

КХЛ рулит

Автор «Советского спорта» Владислав Домрачев уделил внимание тому факту, что во всех голевых атаках матча поучаствовали представители КХЛ.

«Надо признать, выучка у шведской молодежи отменная. Да и везло "Тре Крунур" прилично. Первый гол в середине стартового отрезка они забили в контратаке — после простерла нижегородского автозаводца Хольма шайбу в ворота завез защитник Василевский. В падении.

А после перерыва отличился московский армеец Дальбек, забивающий в КХЛ по большим праздником. Защитник незатейливо набросил шайбу на ворота, а Каблуков с соперником перекрыл Сорокину обзор. Обе шайбы номинальных на счету представителей КХЛ.

Владислав Гавриков Защитник сборной России В моменте с моим голом обработал шайбу, а только потом бросил, удачно попал. Мы не рассчитывали на легкую игру. Начали не очень хорошо — был неважный контроль шайбы в первом периоде, во втором стало лучше, начали подбираться к воротам, но забить не смогли. В третьем додавили соперника. Сорокин всегда нас тащит, он в порядке. Илья сделал два ключевых сейва в овертайма, без него ничего бы не было. Приятно было видеть ажиотаж на нашем матче, играть при полных трибунах. Спасибо болельщикам за поддержку. После игры будут сделаны выводы: надо начинать играть с самого начала так, как мы заканчивали. В начале мы не поддавались, просто шайба плохо у нас держалась, от этого были проблемы, играли много в обороне, а не в атаке.

Неизвестно, какие слова нашел для своих подопечных тренер Илья Воробьев, но в третьем периоде наши отыскали ключи к шведским воротам. Сначала Григоренко застал врасплох своего одноклубника несильным низовым броском справа, реализовав численное преимущество. А вскоре защитник Гавриков завершил позиционную атаку.

Овертайм и буллиты превратились в бенефис Сорокина. Победную точку поставил Григоренко», — пишет Домрачев.

Неудачи первых двух звеньев

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов позволил себе критику в адрес некоторых хоккеистов, которые, по его мнению, должны были сыграть лучше.

«Главной причиной, почему сборная России при своих болельщиках была вынуждена отыгрываться с 0:2, стала слабая игра первых двух звеньев. Те, кто считались лидерами, теряли шайбу, заигрывались и просто пребывали в тени.

Николай Прохоркин был абсолютно лучшим на Кубке Германии, да и в СКА заткнул за пояс самого Дацюка, но в игре с "Тре крунур" оказался крайне неубедителен. С Шалуновым первое звено смотрелось медленнее, чем на первом этапе Евротура с Локтионовым. Обрезами грешил Капризов.

Как всегда, образцово-показательное катание демонстрировал Александр Барабанов, но на этот раз он носился по площадке вхолостую.

На их фоне светлым пятном выглядел Сергей Плотников, который чуть ли не в каждой своей смене пытался обострить ситуацию. Он сделал пару классных передач из-за ворот, а когда не получалось созидать — бился, бился и ещё раз бился. Всем бы его энергетику», — заявил Ерыкалов.

Запас прочности

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис отметил, что игрой сборной России в третьем периоде можно было бы наслаждаться вечно, однако стоит уделить внимание и провальным игровым отрезкам.

«На такую сборную России хотелось смотреть вечно. Она разрывала на куски внезапно растерявшегося соперника с шиком и блеском. Трибуны арены в Парке легенд находились в состоянии, близком к эйфории.

Пусть этот локальный праздник ограничился рамками третьего периода. Пусть победа пришла лишь в серии послематчевых бросков. Пусть шведы привезли в Москву не самый сильный состав, из которого до чемпионата мира при самом благоприятном раскладе доедут человек пять. Пусть большую часть овертайма на пределе сил отдувались за всех Сорокин и бригады меньшинства. Однако именно у себя дома даже в проходной игре и надо пробуждать сумасшедшие эмоции у аудитории.

Илья Сорокин Вратарь сборной России По игре работы было мало, силы на овертайм остались. Хорошо, что бросок попал в ловушку, это придало тонус команде и нам удалось победить. Часто ли в краьере останавливал пять буллитов из пяти? Бывало. Сегодня была хорошая волевая победа. Для характера это очень важно. Сумели переломить не самое лучшее состояние после двух периодов. На третий период вышли как на новую игру, показали, что можем перестраиваться.

Первоначальный восторг, тем не менее, быстро растаял. Блестящий третий период в исполнении показал, как наша команда обязана играть с самого начала. А где она была предыдущие 40 минут?! На какое-то время показалось, что мы станем свидетелями второй за два дня ошеломительной сенсации. В среду футбольный ЦСКА унизил великий "Реал" в Мадриде. Следующим вечером едва не преподнесла сюрприз скромная сборная Швеции в Москве.

Хорошо, что у русских хоккеистов в отличие от "королевских" футбольных неженок нашлось кое-что в запасе. Однако тот факт, что команда, укомплектованная олимпийскими чемпионами и составленная из сыгранных в двух базовых армейских клубах сочетаний, большую часть матча смотрелась крайне неубедительно, слишком очевиден. Его нельзя игнорировать. Волевая победа, добытая с диким выбросом адреналина — это круто», — убежден Зислис. 0