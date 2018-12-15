НХЛ. Второй подряд хет-трик Овечкина, шайбы Бучневича и Барбашева

«Нью-Джерси» — «Вегас» 5:4 ОТ
«Нью Джерси Дэвилз» на домашней арене в овертайме одолел «Вегас Голден Найтс» — 5:4 ОТ (0:3, 2:1, 2:0, 1:0).
Хозяева уступали со счетом 1:4, но смогли перевести встречу в дополнительное время.
У «дьяволов» голы в активе Трэвиса Зейджака, Майлза Вуда, Кайла Палмьери, Бретта Сени и Нико Хишира.
В составе «золотых рыцарей» дубль оформил Вильям Карлссон, по голу на счету Алекса Така и Уильяма Каррье.
«Нью-Джерси» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции (28 очков). «Вегас» идет восьмым на Западе (38 очков).
«Питтсбург» — «Бостон» 5:3
«Питтсбург Пингвинз» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз» — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2).
В составе «пингвинов» дубль оформил Зак Астон-Риз, по голу на счету Дерека Гранта, Фила Кессела и Джейка Гюнцеля.
Евгений Малкин отметился результативной передачей, а также нанес два броска в створ.
У гостей отличились Брэндон Карло, Крис Вагнер и Давид Крейчи.
В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает восьмое место (34 очка), а «Бостон» — пятое (38 очков).
«Рейнджерс» — «Аризона» 3:4 ОТ
«Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме уступил «Аризоне Койотс» — 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1).
Хозяева к 26-й минуте вели со счетом 3:0, но упустили преимущество и проиграли в дополнительное время.
В составе «рейнджеров» отличились Павел Бучневич, Кевин Хейз и Мика Зибанеджад.
У «койотов» точные броски нанесли Джордан Истерли, Джош Арчибальд, Оливер Экман-Ларссон и Дерек Степан.
«Рейнджерс» — десятые на Востоке (32 очка), «Аризона» — 12-я на Западе (30 очков).
«Детройт» — «Оттава» 2:4
«Детройт Ред Уингз» дома уступил «Оттаве Сенаторз» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2).
У хозяев отличились Люк Гленденинг и Дилан Ларкин.
В составе канадской команды дубль оформил Крис Тирни, по голу на счету Тома Шабо и Марка Стоуна.
«Детройт» занимает 12-е место в Восточной конференции (32 очка), а «Оттава» — 11-е (32 очка).
«Каролина» — «Вашингтон» 5:6 Б
«Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Каролину Харрикейнз» — 6:5 Б (1:2, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0).
Во втором матче подряд Александр Овечкин оформил хет-трик. По количеству хет-триков он вышел на 11-е место в истории НХЛ, догнав Теему Селянне (по 22).
Теперь на счету Овечкина стало 28 шайб в 31 матче, он лидирует в гонке снайперов с отрывом в пять голов от ближайшего преследователя — Патрика Лайне из «Виннипега».
Также у гостей отличились Том Уилсон, результативную передачу которому отдал Евгений Кузнецов, и Трэвис Бойд.
В составе «Харрикейнз» дубль оформил Себастьян Ахо, по голу на счету Джордана Мартинука, Теуво Терявяйнена и Джастина Уильямса. Андрей Свечников отметился результативной передачей.
В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает четвертое место (41 очко), а «Каролина» — 13-е (31 очко).
«Сент-Луис» — «Колорадо» 4:3 ОТ
«Сент-Луис Блюз» в овертайме у себя дома обыграл «Колорадо Эвеланш» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).
Дубль у победителей оформил Колтон Парэйко, по шайбе забросили Иван Барбашев и Райан О'Райлли.
В составе проигравших отличились Свен Андригетто, Мэтт Калверт и Джей Ти Комфер.
«Сент-Луис» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции (28 очков), а «Колорадо» — четвертое (40 очков).
«Чикаго» — «Виннипег» 3:4 ОТ
«Виннипег Джетс» в овертайме одержал выездную победу над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).
Одним из героев встречи стал Марк Шайфли, в активе которого два гола и результативная передача. Патрик Лайне и Мэтью Перро забросили по шайбе.
У проигравших дубль оформил Джонатан Тэйвз, еще один точный бросок нанес Эрик Густафссон.
«Чикаго» занимает 14-е место в Западной конференции (26 очков), а «Виннипег» — первое (44 очка).
«Эдмонтон» — «Филадельфия» 4:1
«Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Филадельфией Флайерз» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).
Счет на 13-й минуте открыл нападающий хозяев Алекс Чиассон. В середине второго периода капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид увеличил преимущество своей команды, еще один гол спустя пару минут забил Адам Ларссон.
В третьем игровом отрезке «летчики» отыграли одну шайбу усилиями Якуба Ворачека, а точку в матче поставил все тот же Макдэвид, оформивший дубль.
«Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции (39 очков), «Филадельфия» идет 15-й на Востоке (28 очков). 0