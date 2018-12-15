НХЛ. Второй подряд хет-трик Овечкина, шайбы Бучневича и Барбашева

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«Нью-Джерси» — «Вегас» 5:4 ОТ

«Нью Джерси Дэвилз» на домашней арене в овертайме одолел «Вегас Голден Найтс» — 5:4 ОТ (0:3, 2:1, 2:0, 1:0).

Хозяева уступали со счетом 1:4, но смогли перевести встречу в дополнительное время.

У «дьяволов» голы в активе Трэвиса Зейджака, Майлза Вуда, Кайла Палмьери, Бретта Сени и Нико Хишира.

В составе «золотых рыцарей» дубль оформил Вильям Карлссон, по голу на счету Алекса Така и Уильяма Каррье.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Вегас» — 5:4 ОТ (0:3, 2:1, 2:0, 1:0) Голы: Так — 11 (Линдберг, Шмидт), 1:19 — 0:1. Карлссон — 12 (Маршессо, Макнэбб), 7:45 — 0:2. Каррье — 6 (Ривз), 9:23 — 0:3. Зэйджак — 10 (бол., Юханссон, Братт), 22:59 — 1:3. Карлссон — 13 (бол., Смит, Маршессо), 23:57 — 1:4. Вуд — 3 (Коулман, Зэйджак), 30:21 — 2:4. Палмиери — 17, 46:24 — 3:4. Сени — 3, 54:55 — 4:4. Хишир — 7 (Юханссон), 60:41 — 5:4Вратари: Шнайдер (Кинкейд, 9:36) — ФлериШтраф: 6 — 10Броски: 42 (12+16+13+1) — 22 (10+6+5+1)

«Нью-Джерси» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции (28 очков). «Вегас» идет восьмым на Западе (38 очков).

«Нью-Джерси» — «Вегас» 5:4 ОТ

«Питтсбург» — «Бостон» 5:3

«Питтсбург Пингвинз» одержал домашнюю победу над «Бостон Брюинз» — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2).

В составе «пингвинов» дубль оформил Зак Астон-Риз, по голу на счету Дерека Гранта, Фила Кессела и Джейка Гюнцеля.

Евгений Малкин отметился результативной передачей, а также нанес два броска в створ.

У гостей отличились Брэндон Карло, Крис Вагнер и Давид Крейчи.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Бостон» — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) Голы: Грант — 2 (Каллен, Уилсон), 17:48 — 1:0. Кессел — 13 (Малкин, Астон-Ризе), 21:56 — 2:0. Карло — 1 (Вагнер, Керали), 31:53 — 2:1. Астон-Ризе — 3 (мен., Шихан, Дюмулин), 39:01 — 3:1. Вагнер — 3 (Макэвой, Керали), 47:08 — 3:2. Крейчи — 5 (Пастрняк, Маршан), 48:02 — 3:3. Гюнтцель — 13 (Летанг, Кросби), 50:47 — 4:3. Астон-Ризе — 4 (п.в., Кросби, Дж. Джонсон), 59:54 — 5:3Вратари: Десмит — Галак (58:32 — 59:54)Штраф: 4 — 2Броски: 28 (9+9+10) — 51 (11+18+22)

В турнирной таблице Восточной конференции «Питтсбург» занимает восьмое место (34 очка), а «Бостон» — пятое (38 очков).

«Питтсбург» — «Бостон» 5:3

«Рейнджерс» — «Аризона» 3:4 ОТ

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме уступил «Аризоне Койотс» — 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1).

Хозяева к 26-й минуте вели со счетом 3:0, но упустили преимущество и проиграли в дополнительное время.

В составе «рейнджеров» отличились Павел Бучневич, Кевин Хейз и Мика Зибанеджад.

У «койотов» точные броски нанесли Джордан Истерли, Джош Арчибальд, Оливер Экман-Ларссон и Дерек Степан.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Аризона» — 3:4 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 0:1) Голы: Бучневич — 6 (бол., Хитил, Веси), 4:01 — 1:0. Хэйс — 8 (бол., Цуккарелло), 17:26 — 2:0. Зибанежад — 10 (бол., Пионк, Хэйс), 25:48 — 3:0. Истерли — 2 (бол., Келлер, Шмолц ), 30:42 — 3:1. Арчибальд — 3 (Степан, Голигоски), 53:11 — 3:2. Экман-Ларссон — 3 (Келлер, Казинс), 56:59 — 3:3. Степан — 7 (Шмолц), 64:28 — 3:4Вратари: Лундквист — ХиллШтраф: 20 — 24Броски: 30 (10+12+7+1) — 34 (9+13+8+4)

«Рейнджерс» — десятые на Востоке (32 очка), «Аризона» — 12-я на Западе (30 очков).

«Рейнджерс» — «Аризона» 3:4 ОТ

«Детройт» — «Оттава» 2:4

«Детройт Ред Уингз» дома уступил «Оттаве Сенаторз» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2).

У хозяев отличились Люк Гленденинг и Дилан Ларкин.

В составе канадской команды дубль оформил Крис Тирни, по голу на счету Тома Шабо и Марка Стоуна.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Детройт» — «Оттава» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2) Голы: Тирни — 4 (Дзингел), 8:19 — 0:1. Шабо — 9 (Уайт, Бедкер), 13:57 — 0:2. Гленденинг — 5 (Бертуцци, Расмуссен), 18:20 — 1:2. Ларкин — 14 (Нильсен, Крунвалль), 32:08 — 2:2. Стоун — 16 (Эллиотт), 47:08 — 2:3. Тирни — 5 (бол., п.в., Шабо, Дзингел), 59:42 — 2:4Вратари: Ховард (57:40 — 57:52, 58:28 — 59:42) — АндерсонШтраф: 11 — 9Броски: 28 (11+11+6) — 32 (10+9+13)

«Детройт» занимает 12-е место в Восточной конференции (32 очка), а «Оттава» — 11-е (32 очка).

«Детройт» — «Оттава» 2:4

«Каролина» — «Вашингтон» 5:6 Б

«Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии послематчевых буллитов обыграл «Каролину Харрикейнз» — 6:5 Б (1:2, 3:2, 1:1, 0:0, 1:0).

Во втором матче подряд Александр Овечкин оформил хет-трик. По количеству хет-триков он вышел на 11-е место в истории НХЛ, догнав Теему Селянне (по 22).

Теперь на счету Овечкина стало 28 шайб в 31 матче, он лидирует в гонке снайперов с отрывом в пять голов от ближайшего преследователя — Патрика Лайне из «Виннипега».

Также у гостей отличились Том Уилсон, результативную передачу которому отдал Евгений Кузнецов, и Трэвис Бойд.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Себастьян Ахо, по голу на счету Джордана Мартинука, Теуво Терявяйнена и Джастина Уильямса. Андрей Свечников отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Вашингтон» — 5:6 Б (2:1, 2:3, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Мартинук — 8 (Ахо, Де Хаан), 0:47 — 1:0. Овечкин — 26 (Зигенталер, Дауд), 3:56 — 1:1. Ахо — 10 (мен., Терявяйнен), 13:18 — 2:1. Ахо — 11 (бол., Фольк, Терявяйнен), 24:39 — 3:1. Терявяйнен — 6 (бол., Свечников, Ахо), 26:41 — 4:1. Уилсон — 9 (Кузнецов), 32:37 — 4:2. Овечкин — 27 (Дауд, Карлсон), 37:25 — 4:3. Бойд — 3 (Карлсон, Дауд), 38:19 — 4:4. Овечкин — 28 (бол., Карлсон, Бэкстрем), 49:49 — 4:5. Уильямс — 7 (бол.), 53:48 — 5:5Победный буллит: ВранаВратари: Дарлинг — ХолтбиШтраф: 6 — 14Броски: 27 (10+6+10+1) — 29 (10+11+7+1)

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает четвертое место (41 очко), а «Каролина» — 13-е (31 очко).

«Каролина» — «Вашингтон» 5:6 Б

«Сент-Луис» — «Колорадо» 4:3 ОТ

«Сент-Луис Блюз» в овертайме у себя дома обыграл «Колорадо Эвеланш» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).

Дубль у победителей оформил Колтон Парэйко, по шайбе забросили Иван Барбашев и Райан О'Райлли.

В составе проигравших отличились Свен Андригетто, Мэтт Калверт и Джей Ти Комфер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Колорадо» — 4:3 ОТ (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Парэйко — 6 (О`Райлли), 3:24 — 1:0. Андригетто — 3 (Комфер, Жост), 5:42 — 1:1. Колверт — 4 (Седерберг, Нието), 9:48 — 1:2. Барбашев — 5 (Боумистер, Шворц), 19:19 — 2:2. Парэйко — 7 (Данн, Бозак), 51:00 — 3:2. Комфер — 8 (бол., Маккиннон, Рантанен), 53:10 — 3:3. О`Райлли — 13 (мен., Бортуццо), 62:05 — 4:3Вратари: Аллен — ГрубауэрШтраф: 17 — 11Броски: 28 (13+6+8+1) — 42 (13+16+12+1)

«Сент-Луис» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции (28 очков), а «Колорадо» — четвертое (40 очков).

«Сент-Луис» — «Колорадо» 4:3 ОТ

«Чикаго» — «Виннипег» 3:4 ОТ

«Виннипег Джетс» в овертайме одержал выездную победу над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).

Одним из героев встречи стал Марк Шайфли, в активе которого два гола и результативная передача. Патрик Лайне и Мэтью Перро забросили по шайбе.

У проигравших дубль оформил Джонатан Тэйвз, еще один точный бросок нанес Эрик Густафссон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1) Голы: Шайфли — 19 (бол., Уилер, Бафлин), 14:18 — 0:1. Тэйвз — 15 (Кит, Саад), 19:49 — 1:1. Тэйвз — 16 (Саад, Дальстрем), 33:07 — 2:1. Лайне — 23 (Литтл, Моррисси), 35:56 — 2:2. Перро — 6 (Шайфли, Уилер), 39:42 — 2:3. Густафссон — 6 (Кит, Тэйвз), 59:52 — 3:3. Шайфли — 20 (Моррисси), 60:50 — 3:4Вратари: Кроуфорд (59:32 — 59:52) — БроссуаШтраф: 8 — 4Броски: 37 (13+13+11+0) — 42 (14+11+14+3)

«Чикаго» занимает 14-е место в Западной конференции (26 очков), а «Виннипег» — первое (44 очка).

«Чикаго» — «Виннипег» 3:4 ОТ

«Эдмонтон» — «Филадельфия» 4:1

«Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Филадельфией Флайерз» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Счет на 13-й минуте открыл нападающий хозяев Алекс Чиассон. В середине второго периода капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид увеличил преимущество своей команды, еще один гол спустя пару минут забил Адам Ларссон.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Филадельфия» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) Голы: Чейссон — 14 (Драйзайтль, Макдэвид), 12:37 — 1:0. Макдэвид — 18 (Драйзайтль, Нерс), 32:37 — 2:0. Ларссон — 1 (Спунер, Нерс), 34:08 — 3:0. Ворачек — 9 (Жиру), 50:03 — 3:1. Макдэвид — 19 (п.в., Драйзайтль), 59:24 — 4:1Вратари: Коскинен — Столарз (58:25 — 59:24)Штраф: 10 — 4Броски: 22 (7+8+7) — 32 (9+10+13)

В третьем игровом отрезке «летчики» отыграли одну шайбу усилиями Якуба Ворачека, а точку в матче поставил все тот же Макдэвид, оформивший дубль.

«Эдмонтон» — «Филадельфия» 4:1

«Эдмонтон» занимает пятое место в Западной конференции (39 очков), «Филадельфия» идет 15-й на Востоке (28 очков). 0