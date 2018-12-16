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    Россия против Финляндии — чего ждать от финала Кубка Первого канала?

    Россия — Финляндия. Прогноз и ставки на матч Кубка Первого канала 16 декабря 2018 года

    Кубок Первого канала Сборная России Сборная Финляндии
    Прогноз на Россия — Финляндия
    Сборная России
    В рамках Кубка Первого канала 16 декабря 2018 года сборная России сыграет со сборной Финляндии Начало матча — 15:45 мск. Прогноз на Россия — Финляндия.

    Россия

    Во втором матче Кубка Первого канала сборная Россия неожиданно уверенно разгромила сборную Чехии (7:2). Теперь россияне стали единоличными лидерами турнира, набрав пять очков и опережая Финляндию на один балл. Именно в игре с финнами решится, кто станет победителем российского этапа Евротура.

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    В игре с Чехией ворота сборной России снова защищал Илья Сорокин, пропустив дважды с 18 бросков в створ. Очки набрали все четыре пятерки России, и ярче всего проявили себя нападающие Андрей Локтионов и Андрей Кузьменко, оформившие по дублю, защитник Василий Токранов, у которого гол+пас, и Никита Гусев, отметившийся ассистентским хет-триком. Также по шайбе на счету Николая Прохоркина и Кирилла Капризова, два ассиста у Сергея Плотникова.

    В игре с Чехией России удалось забросить семь шайб — впервые больше шести за 11 последних поединков, а в рамках Евротура красно-бело-синие в последний раз забрасывали более шести шайб ровно три года назад — в декабре 2015 в ворота сборной Финляндии (8:1). Кроме того, отмечаем три шайбы в большинстве.

    Финляндия

    После неожиданного поражения в стартовом матче от сборной Чехии в серии буллитов (3:4), когда Финляндия вела в счете 3:0, но упустила преимущество, в игре со Швецией уже финны оказались в роли догоняющих, уступая 0:2, но вырвав победу в основное время со счетом 3:2. Для победы на Кубке Первого канала Финляндии теперь нужна любая победа над сборной России.

    В игре со Швецией ворота Финляндии защищал представитель финского ТПС Расмус Тирронен, но работы у него было немного. Роль спасателей взяли на себя нападающие Яни Лаюнен, Оула Палве и Антти Калападус, забросившие по шайбе, а также защитник Отто Лескинен, отдавшие две передачи. Среди знакомых лиц защитник Юссу Хиетанен («Динамо Москва»), нападающие Юусо Пуйстинен («Нефтехимик») и Юкка Пелтола («Сибирь»).

    В игре со Швецией важную роль сыграла реализация большинства — две из трех шайб финны забросили в численном преимуществе. Но нельзя не отметить и сверхцепкую игру бело-голубых в обороне — всего 12 бросков в створ нанесли шведы.

    Прогноз

    2.03
  • Прогноз: ТБ 5,5
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    • Букмекеры почти не сомневаются в победе России, ну а мы рискнем с прогнозом на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,03. Учитывая мощь российской атаки в матче чехами, можно ожидать результативную игру и с финнами. 0

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    Прогноз на Россия — Финляндия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03. В рамках Кубка Первого канала 16 декабря 2018 года сборная России сыграет со сборной Финляндии Начало матча — 15:45 мск.
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