ЦСКА одержал 14-ю победу подряд в КХЛ

Московскийразгромил рижское(5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ, прошедшем в швейцарском Цюрихе.

В составе победителей отличились Константин Окулов (12-я минута), Кирилл Капризов (16), Никита Нестеров (38), Артем Блажиевский (40) и Янник Хансен (49).

ЦСКА одержал 14-ю победу подряд и с 58 очками лидирует в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположилось на восьмой строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем матче армейцы 1 декабря сыграют со «Спартаком», а рижане в тот же день встретятся с «Трактором».