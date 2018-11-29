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    ЦСКА одержал 14-ю победу подряд в КХЛ

    КХЛ ЦСКА Динамо Рига
    Московский ЦСКА разгромил рижское «Динамо» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ, прошедшем в швейцарском Цюрихе.

    ЦСКА
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    В составе победителей отличились Константин Окулов (12-я минута), Кирилл Капризов (16), Никита Нестеров (38), Артем Блажиевский (40) и Янник Хансен (49).

    ЦСКА одержал 14-ю победу подряд и с 58 очками лидирует в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположилось на восьмой строчке, имея в активе 30 очков.

    В следующем матче армейцы 1 декабря сыграют со «Спартаком», а рижане в тот же день встретятся с «Трактором».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — ЦСКА (Москва) — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
    Голы: Окулов — 11 (Науменков), 12:07 — 0:1. Капризов — 14 (бол., Шалунов), 16:30 — 0:2. Нестеров — 3 (Григоренко, Блажиевский), 38:33 — 0:3. Блажиевский — 2 (Капризов), 40:29 — 0:4. Хансен — 3, 49:35 — 0:5Вратари: Билялов — ЮханссонБроски: 16 (4+4+8) — 36 (21+4+11)Штраф: 4 — 10
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