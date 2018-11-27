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    Знарок станет консультантом сборной России

    Сборная России
    Олег Знарок станет главным консультантом штаба сборной России по хоккею, сообщает ТАСС.

    Олег Знарок
    Олег Знарок
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    В этом качестве он будет курировать подготовку национальных команд страны всех возрастов. По данным источника, о назначении будет объявлено сразу после торжественной церемонии в Кремле.

    В настоящий момент 55-летний специалист находится без работы. Последним клубом Знарка был петербургский СКА, который он тренировал с 2016 по 2018 год. Специалист покинул питерскую команду по окончании предыдущего сезона.

    Знарок возглавлял сборную России в 2014-2018 гг., под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира — 2014, серебро (2015) и две бронзы (2016, 2017) мировых первенств. 0

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