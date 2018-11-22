«Северсталь» — СКА
СКА
Гости одержали разгромную победу со счетом 6:1.
В первом периоде свою первую шайбу за СКА забросил Василий Токранов. Во втором периоде Наиль Якупов, Сергей Плотников, Никита Гусев и Владислав Гавриков довели преимущество гостей до разгромного. В заключительном игровом отрезке команды обменялись шайбами Александра Щербины и Александра Барабанова.
СКА одержал пятую победу подряд и, имея в активе 49 очков, занимает второе место в таблице Западной конференции. «Северсталь» (20 очков) остается на последней строчке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:6
Голы: Токранов — 1 (Белов, Гусев), 9:31 — 0:1. Якупов — 9 (Токранов), 21:41 — 0:2. Плотников — 6 (бол., Хафизуллин, Кузьменко), 23:48 — 0:3. Гусев — 8 (Карпов, Гавриков), 26:37 — 0:4. Гавриков — 3 (Барабанов), 27:19 — 0:5. Щербина — 2 (Рыбин), 27:52 — 1:5. Барабанов — 8 (Кузьменко), 42:52 — 1:6Вратари: Артамкин (Магарилов, 27:19) — ШестеркинШтраф: 10 — 8Броски: 25 (12+6+7) — 28 (8+12+8)