В Череповце состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между местнойи питерским

Гости одержали разгромную победу со счетом 6:1.

В первом периоде свою первую шайбу за СКА забросил Василий Токранов. Во втором периоде Наиль Якупов, Сергей Плотников, Никита Гусев и Владислав Гавриков довели преимущество гостей до разгромного. В заключительном игровом отрезке команды обменялись шайбами Александра Щербины и Александра Барабанова.

СКА одержал пятую победу подряд и, имея в активе 49 очков, занимает второе место в таблице Западной конференции. «Северсталь» (20 очков) остается на последней строчке.