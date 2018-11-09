ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Чикаго» — «Каролина»НХЛ. 35 сейвов Василевского, два очка Голдобина, шайба Свечникова
  • 16:13
    • Вандерсон попал в команду недели в Лиге Европы
  • 15:40
    • СМИ: «Арсенал» и «Спартак» согласовали переход Кононова
  • 15:13
    • Кейн признан игроком недели в Лиге чемпионов
  • 14:56
    • Джокович признан теннисистом года по версии АТР
  • 13:57
    • Ахметов попал в сферу интересов «Ромы»
    Все новости спорта

    КХЛ перенесла три матча

    КХЛ Динамо
    КХЛ перенесла три матча регулярного чемпионата в связи с обращением московского «Динамо» (Москва), передает пресс-служба турнира.

    В КХЛ удовлетворили просьбу «Динамо»
    В КХЛ удовлетворили просьбу «Динамо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Решение принято по согласованию команд, участвующих в поединках.

    «В связи с обращением "Динамо" (Москва) об изменении сроков проведения матчей чемпионата КХЛ из-за загруженности арены "ВТБ-Арена парк", а также по согласованию участвующих в матчах команд, Лига приняла решение о переносе сроков проведения следующих матчей:

    — №732 "Северсталь" — "Трактор" с 15 на 16 февраля 2019 года;
    — №742 "Динамо" (Москва) — "Трактор" с 17 на 18 февраля 2019 года;
    — №753 "Торпедо" — "Трактор" с 19 на 20 февраля 2019 года». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • Швеция — Россия
  • 2.40
  • Завтра в 14:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Оторвутся ли «оружейники» от опасной зоны?
  • «Арсенал» Тула — «Анжи». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Дежурство по грубости
  • «Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Вашингтон» против «Коламбуса» — как завершится матч лидеров Столичного дивизиона?
  • «Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «МЮ» шокировал Турин Футбол «Манчестер Юнайтед» взял слово. «Ювентус» повержен в ТуринеВыводы по громкой победе «Манчестер Юнайтед» над «Ювентусом» в Лиге чемпионов Вчера в 12:590
  • 11:04
    • «Манчестер Сити» скрывал истинную зарплату Манчини
  • 09:40
    • «Милуоки» прервал победную серию «Голден Стэйт»
  • 08:17
    • Молодежная сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии
    ЦСКА — «Рома» Футбол Неопытные «армейцы» не воспользовались слабостями «Ромы»Реация спортивных СМИ на поражение ЦСКА в матче с римлянами Вчера в 02:010
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Оружейники» подстрелят «орлов»
  • 3.53
    •
  • 15:57
    • КХЛ перенесла три матча
  • 15:28
    • «Спартак» поднимет под своды «ЦСКА-Арены» свитер Аркадия Рудакова
  • 14:44
    • Адриано: Должны исправлять положение
    ЦСКА — «Рома» Футбол ЛЧ. ЦСКА уступил «Роме», «Ювентус» проиграл «МЮ», «МанСити» разгромил «Шахтер»Обзор матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Вчера в 01:180
  • 08:04
    • Россия приблизилась к Франции в рейтинге УЕФА
  • 00:53
    • «Зенит» сыграл вничью с «Бордо» во Франции
  • 14:29
    • Минское «Динамо» уволило главного тренера
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие