КХЛ перенесла три матча

перенесла три матча регулярного чемпионата в связи с обращением передает пресс-служба турнира.

В КХЛ удовлетворили просьбу «Динамо» khl.ru 100% Высокие коэффициенты Играть!

Решение принято по согласованию команд, участвующих в поединках.

«В связи с обращением "Динамо" (Москва) об изменении сроков проведения матчей чемпионата КХЛ из-за загруженности арены "ВТБ-Арена парк", а также по согласованию участвующих в матчах команд, Лига приняла решение о переносе сроков проведения следующих матчей:

— №732 "Северсталь" — "Трактор" с 15 на 16 февраля 2019 года;

— №742 "Динамо" (Москва) — "Трактор" с 17 на 18 февраля 2019 года;

— №753 "Торпедо" — "Трактор" с 19 на 20 февраля 2019 года». 0