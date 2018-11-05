ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Усман ДембелеТрансферный дайджест. 30 октября — 5 ноября
  • 00:08
    • СМИ: Венгер в ближайшее время возглавит «Милан»
  • 23:54
    • Надаль снялся с Итогового турнира
  • 23:44
    • Адиев: В помощи нам отказали, что будет дальше — не знаю
  • 23:30
    • Головин не попал в заявку «Монако» на матч с «Брюгге»
  • 20:56
    • Два пенальти принесли «Анжи» победу над «Енисеем»
    Все новости спорта

    «Барыс» на выезде выиграл у «Слована»

    КХЛ Барыс Слован
    Братиславский «Слован» в рамках регулярного чемпионата КХЛ на домашней арене уступил астанинскому «Барысу».

    Игроки «Барыса»
    Игроки «Барыса»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

    Рудольф Червены в первом периоде вывел хозяев вперед, но Никита Михайлис и Дмитрий Гренц во втором игровом отрезке принесли гостям победу.

    Отметим, что «Слован» проиграл в четвертом из пяти последних матчей, а «Барыс» выиграл в восьми из десяти поединков.

    «Барыс» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, «Слован» идет десятым на Западе.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Слован» (Братислава) — «Барыс» (Астана) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
    Голы: Червены — 6 (Ржепик), 20:48 — 1:0. Михайлис — 7 (бол., Петерссон, Дитц), 26:50 — 1:1. Гренц — 1, 30:41 — 1:2Вратари: Чильяк (58:29) — ГраховинаШтраф: 10-6Броски: 23 (4+9+10) — 34 (3+14+17)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Северсталь» — «Йокерит»
  • 1.74
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Питтсбург» и «Нью-Джерси» могут подарить результативный поединок
  • «Питтсбург» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Йокерит» обыграет «Северсталь» и прервет серию неудач в последних матчах
  • «Северсталь» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • «Звездаши» сыграют достойно
  • «Црвена Звезда» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Авангард» — «Куньлунь» Хоккей КХЛ. ЦСКА выиграл у СКА, победы «Авангарда» и «Салавата»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 ноября Вчера в 23:170
  • 18:26
    • «Крылья Советов» в добавленное время вырвали победу у «Уфы»
  • 23:14
    • «Барыс» на выезде выиграл у «Слована»
  • 20:02
    • «Ак Барс» одержал волевую победу над «Торпедо»
    Карен Хачанов Теннис Хачанов — почти топ и новая звезда российского теннисаСенсационная победа Карена Хачанова в финале турнира серии «Мастерс» в Париже — в нашем обзоре прессы Вчера в 16:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Разборки аутсайдеров
  • 2.72
    •
  • 19:50
    • «Спартак» одолел «Динамо» в московском дерби
  • 19:12
    • «Химки» обыграли «Астану» в Единой лиге ВТБ
  • 18:03
    • «Анжи» — «Енисей»: известны стартовые составы
    «Спартак» — «Урал» Футбол «Спартак» играет без тренера и против своих болельщиковРеация спортивных СМИ на домашнее поражение красно-белых от «Урала» Вчера в 00:220
  • 17:03
    • «Бавария» отрицает переговоры о создании Суперлиги
  • 16:08
    • «Оренбург» прервал беcпроигрышную серию «Рубина»
  • 15:13
    • Черчесов не вел переговоры со «Спартаком»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 4000
  • рублей
    бонус
    • рег + бонус
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие