«Барыс» на выезде выиграл у «Слована»

Игроки «Барыса»
«Барыс»
Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
Рудольф Червены в первом периоде вывел хозяев вперед, но Никита Михайлис и Дмитрий Гренц во втором игровом отрезке принесли гостям победу.
Отметим, что «Слован» проиграл в четвертом из пяти последних матчей, а «Барыс» выиграл в восьми из десяти поединков.
«Барыс» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, «Слован» идет десятым на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Слован» (Братислава) — «Барыс» (Астана) — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Червены — 6 (Ржепик), 20:48 — 1:0. Михайлис — 7 (бол., Петерссон, Дитц), 26:50 — 1:1. Гренц — 1, 30:41 — 1:2Вратари: Чильяк (58:29) — ГраховинаШтраф: 10-6Броски: 23 (4+9+10) — 34 (3+14+17)