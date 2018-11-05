«Барыс» на выезде выиграл у «Слована»

Братиславскийв рамках регулярного чемпионата КХЛ на домашней арене уступил астанинскому

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Рудольф Червены в первом периоде вывел хозяев вперед, но Никита Михайлис и Дмитрий Гренц во втором игровом отрезке принесли гостям победу.

Отметим, что «Слован» проиграл в четвертом из пяти последних матчей, а «Барыс» выиграл в восьми из десяти поединков.

«Барыс» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, «Слован» идет десятым на Западе.