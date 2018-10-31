ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хулен ЛопетегиВраг внутри. Лопетеги был обречен на провал в «Реале»
  • 17:20
    • Прохоркин, Светлаков и Каюмов вызваны в олимпийскую сборную России
  • 16:34
    • Лидер «Барселоны» вернулся к тренировкам
  • 16:18
    • Конте отказался возглавить «Реал»
  • 16:02
    • «Оренбург» вышел в четвертьфинал Кубка России
  • 14:04
    • Касаткина проиграла Киз на турнире «Элит Трофи»
    Все новости спорта

    Прохоркин, Светлаков и Каюмов вызваны в олимпийскую сборную России

    Сборная России
    Тренерский штаб олимпийской сборной России назвал состав на Кубок Германии, сообщает официальный сайт ФХР.

    Хоккеисты сборной России
    Хоккеисты сборной России
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Вратари: Никита Серебряков («Адмирал»), Иван Бочаров («Динамо» Москва), Василий Демченко («Трактор»).

    Защитники: Роман Рукавишников, Артем Земченок (оба — СКА), Роман Абросимов («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»), Андрей Ермаков (ЦСКА), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»), Игорь Исаев («Трактор»), Рушан Рафиков («Локомотив»), Дмитрий Юдин («Ак Барс»).

    Нападающие: Артур Каюмов, Денис Алексеев (оба — «Локомотив»), Николай Прохоркин, Алексей Кручинин (все — СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба — ЦСКА), Артем Манукян, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Даниил Ильин («Торпедо»), Максим Казаков, Никита Михайлов (оба — «Сибирь»), Павел Падакин («Нефтехимик»), Андрей Чибисов («Металлург» Мг), Владимир Ткачев («Салават Юлаев»).

    Кубок Германии состоится в Крефельде. 8 ноября в Россия сыграет против Германии, 10 ноября — против Словакии, а 11-го — против Швейцарии. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ак Барс» не вышел из отпуска. СКА уничтожил чемпиона в матче за Кубок Открытия
  • 02/09/2018 в 14:48
    •
  • Прогноз
  • «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»
  • 1.85
  • Послезавтра в 02:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Автомобилист» против «Йокерита» — кто победит в битве лидеров КХЛ?
  • «Автомобилист» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Енисей» опять оказался на пути «Локомотива»
  • «Локомотив» — «Енисей». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Кому важнее Кубок?
  • «Ахмат» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Вишай Шривадданапрабха Футбол Глубокая связь «Лестера» с Шривадданапрабхой. И дело не только в титуле«Лисы» потеряли своего любимого владельца Вчера в 22:260
  • 13:09
    • В КХЛ может появиться клуб из ОАЭ
  • 12:11
    • «Спартак» уволил Карреру из-за высоких выплат футбольным агентам
  • 11:54
    • Бобровский: Не могу понять, почему Знарок остается без работы
    «Манчестер Сити» вернулся на первое место АПЛ Футбол Нет оснований рассчитывать на осечки «МанСити»Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» Вчера в 18:580
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поднимется ли «Милан» в топ-4?
  • 3.15
    •
  • 17:45
    • Семшов дисквалифицирован на четыре матча за оскорбления судей
  • 17:34
    • Зверев и Димитров пробились в третий круг «Мастерса» в Париже
  • 17:05
    • Варга призвал Чалова не спешить с переездом в Англию
    Фрагмент матча Футбол Результат матча в Казани разочаровал обе командыУпущенная «Спартаком» победа над «Рубином» — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:080
  • 11:25
    • Президент Ла Лиги требует исключить ПСЖ из еврокубков
  • 11:09
    • «Авангард» подписал обладателя Кубка Стэнли
  • 09:49
    • На ЧМ-2022 может принять участие 48 команд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2018
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие